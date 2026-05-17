מעוז ישראל רקנטי הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

צער עמוק התפשט עם נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, בן 24 מהיישוב איתמר, שנפל בקרב בדרום לבנון. רקנטי, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ שהתפוצץ לעבר הכוח במהלך פעילות מבצעית באזור נהר הליטאני.

מעוז הי"ד היה בוגר שיעור ו' של הישיבה הגבוהה איתמר, והותיר אחריו הורים, שישה אחים ואת ארוסתו רני, לה היה אמור להינשא בעוד כחודש. רני למדה במדרשת "תמר" השייכת למוסדות ישיבת איתמר, כאשר אמו של מעוז הייתה בעצמה מחנכת במדרשה. "משכמו ומעלה בכל פרמטר" ראש ישיבת ההסדר איתמר, הרב יהושע ון דייק, ספד בכאב רב: "מעוז היה בחור משכמו ומעלה בכל פרמטר. מדובר בבחור שתקן אך עוצמתי. היה מתמיד, קם לכל התפילות, ומתנדב". ניצול ציני של הראשל"צ: סרטון מזויף שפורסם הביא למלכודת משה בשן | 14:06 "התמונה שהכי זכורה לי ממנו פרט ללימודו בביהמ"ד היה מנקה גרסטונומים בחדר האוכל של הישיבה", הוסיף הרב ון דייק. "מעוז לא היה מדבר כמעט, עניו, צנוע ונחבא אל הכלים ולא מתבלט - אבל ידענו מראש שיגיע רחוק. הוא הצטיין בצבא והגיע מהר לקצונה. הוא בא ללמוד והתמיד בלימודו. היה בחור ירא שמיים". ראש הישיבה סיים את דבריו בכאב: "זו אבידה גדולה מאוד לעם ישראל. אנו מחזקים את המשפחה בשעה קשה זו. ברוך דיין האמת".

לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

משפחה שורשית ומסלול צבאי מצטיין

מעוז היה בן למשפחה שורשית, ממייסדי היישוב איתמר. הוא בן לרב אליהו ואיילת רקנטי, ונכד לרב אברהם ולרבנית דבורה רקנטי - בת דודו של הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר.

במהלך שירותו הצבאי החל רקנטי כלוחם בסיירת אגוז, ובהמשך יצא לקצונה והגיע לחטיבת גולני כמפקד מחלקה. על פי הנמסר, האירוע בו נהרג התרחש ביום שישי בסביבות השעה 14:00 בצוהריים, כאשר רחפן נפץ המופעל באמצעות סיב אופטי התפוצץ לעבר הכוח.

החלל התשיעי של ישיבת איתמר

מעוז רקנטי הי"ד הוא החלל התשיעי של ישיבת איתמר במלחמה הנוכחית, לאחר נפילתם של דוד מאיר, דובי כוגן, מתניה אלסטר, אוריאל אביעד סילברמן, אורי יצחק חדד, אלעד פינגרהוט, ידידיה בלוך ואביעד אלחנן וולנסקי הי"ד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר כי "עם ישראל כולו מרכין ראש על נפילתו. רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של מעוז ז"ל, לוחם גיבור שהוביל את חייליו באומץ מול אויבינו. מעוז היה אמור להתחתן בעוד כחודש עם בחירת ליבו, רני, וכולנו מחבקים אותה ואת יקיריו בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד ללוחם: "הוא היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור שהקדיש את חייו לביטחון עם ישראל. בן למשפחה חלוצית ושורשית באיתמר, שגדל על ערכי אהבת הארץ והמסירות למדינה. הלב נשבר על חיים צעירים שנגדעו רגע לפני הקמת בית בישראל".

"השומרון כולו מרכין ראש וכואב עם המשפחה היקרה, ומחבק אותה בשעה הקשה הזו", הוסיף דגן. "דמותו וגבורתו ילוו אותנו ויתנו לנו כוח להגביר ולבנות כאן חיים".

פרטי הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד צפויים להתפרסם בהמשך.