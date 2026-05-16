ארצות הברית וישראל עוסקות בהכנות אינטנסיביות לחידוש התקיפות באיראן, והפנטגון השלים את היערכותו לחידוש מבצע "זעם אפי" בתוך ימים, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים, שתי נושאות מטוסים, עשרות מטוסי קרב ולמעלה מתריסר משחתות מחומשות נמצאים בכוננות במזרח התיכון, לאחר שארצות הברית ניצלה את חודש הפסקת האש להצטיידות מחדש.

מקורות צבאיים בארצות הברית ציינו כי לפי נתוני המודיעין, איראן הצליחה לשקם את נגישותה המבצעית לרוב אתרי הטילים והמתקנים התת-קרקעיים שלה.

השיקום כולל 30 מתוך 33 אתרי טילים המוצבים לאורך מצר הורמוז, המהווים איום ישיר על נתיבי השיט של מכליות הנפט וספינות המלחמה באזור.

התוכניות המבצעיות שגובשו עבור הממשל בוושינגטון כוללות גיחות הפצצה נרחבות נגד תשתיות צבאיות, לצד אפשרות לפעולה קרקעית של כוחות מיוחדים.

כמה מאות לוחמי קומנדו שהוצבו באזור עשויים לפעול נגד מתקני האורניום המועשר באיספהאן או להשתלט על אי ייצוא הנפט חארג', אך גורמים בצבא מזהירים כי מהלך כזה ידרוש אלפי חיילי מעטפת וכרוך ב"סיכון גבוה לאבדות".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נחת בוושינגטון לאחר ביקור בסין שבו שוחח על המצב עם הנשיא שי ג'ינפינג, וטרם קיבל החלטה סופית על אופי הפעולה.

לפני עזיבתו את בייג'ינג דחה טראמפ את הצעת השלום האחרונה של טהרן והצהיר: "הסתכלתי עליה, ואם אני לא אוהב את המשפט הראשון אני פשוט זורק אותה לפח".

בראיון לרשת "פוקס ניוז" מתח טראמפ ביקורת חריפה על המנהיגות באיראן והבהיר כי לא יאפשר להם להשיג נשק גרעיני.

הנשיא האמריקני האשים את טהרן בהפרת סיכומים קודמים ואמר: "היו לנו כבר גבולות להסכם - בלי גרעין, הם יתנו לנו את ה'אבק' הגרעיני, כל מה שרצינו. וכל פעם שהם עושים עסקה, ביום למחרת הם אומרים 'לא קיימנו את השיחה הזאת'. זה קרה בערך חמש פעמים. משהו לא בסדר בהם. למעשה, הם משוגעים. לכן, לא יכול להיות להם נשק גרעיני".

מנגד, באיראן מצהירים על מוכנות מלאה להתלקחות מחודשת של הלחימה ומאיימים בתגובה צבאית קשה.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס לאיומים וכתב: "כוחותינו המזוינים מוכנים לתת תגובה ראויה לכל תוקפנות. אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד מובילות לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין זאת. אנחנו מוכנים לכל האפשרויות. הם יופתעו".