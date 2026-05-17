נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין שבת לראשון) איום חריף כלפי איראן, בפוסט שהעלה לחשבון ה-Truth Social שלו. "זה היה השקט שלפני הסערה", כתב הנשיא האמריקני, תוך שהוא מצרף תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית.

בתמונה המאיימת נראות ספינות איראניות בים סוער, שמדמה ככל הנראה את מצר הורמוז - הנקודה האסטרטגית שממנה עוברים נתיבי השיט של מכליות הנפט באזור. הפרסום מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר איראן ממשיכה לחסום את המצר ולא מראה סימני התגמשות.

התכוננות אינטנסיבית לחידוש המערכה

בתוך כך, בישראל וארצות הברית מתקיימת התכוננות אינטנסיבית לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. על פי דיווחים, מתקיימות שיחות תיאום בין גורמים בכירים מאוד בצה"ל ובמוסד לבין עמיתיהם האמריקניים, במטרה לתאם את המהלכים הצבאיים והמודיעיניים.

טראמפ סיים לאחרונה את ביקורו המדיני בסין, שם נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. במהלך הביקור התרחשו מספר עימותים ביטחוניים בין צוותי האבטחה האמריקניים והסיניים, כאשר אנשי ביטחון סינים ניסו לחסום את כניסתם של סוכני השירות החשאי האמריקני למתחם מקדש השמיים בבייג'ינג.