נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין שבת לראשון) איום חריף כלפי איראן, בפוסט שהעלה לחשבון ה-Truth Social שלו. "זה היה השקט שלפני הסערה", כתב הנשיא האמריקני, תוך שהוא מצרף תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית.
בתמונה המאיימת נראות ספינות איראניות בים סוער, שמדמה ככל הנראה את מצר הורמוז - הנקודה האסטרטגית שממנה עוברים נתיבי השיט של מכליות הנפט באזור. הפרסום מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר איראן ממשיכה לחסום את המצר ולא מראה סימני התגמשות.
התכוננות אינטנסיבית לחידוש המערכה
בתוך כך, בישראל וארצות הברית מתקיימת התכוננות אינטנסיבית לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. על פי דיווחים, מתקיימות שיחות תיאום בין גורמים בכירים מאוד בצה"ל ובמוסד לבין עמיתיהם האמריקניים, במטרה לתאם את המהלכים הצבאיים והמודיעיניים.
טראמפ סיים לאחרונה את ביקורו המדיני בסין, שם נפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. במהלך הביקור התרחשו מספר עימותים ביטחוניים בין צוותי האבטחה האמריקניים והסיניים, כאשר אנשי ביטחון סינים ניסו לחסום את כניסתם של סוכני השירות החשאי האמריקני למתחם מקדש השמיים בבייג'ינג.
היערכות צבאית אמריקאית נרחבת
על פי דיווח דרמטי ב'ניו יורק טיימס', ארצות הברית וישראל ניצלו את ימי ההפוגה עם איראן כדי להצטייד בנשק ולהיערך לקראת אפשרות לחידוש המלחמה כבר בימים הקרובים. יותר מ-50 אלף חיילים אמריקניים, שתי נושאות מטוסים, עשרות מטוסי קרב ולמעלה מתריסר משחתות מחומשות נמצאים בכוננות במזרח התיכון.
הפנטגון השלים את היערכותו לחידוש מבצע "זעם אפי" בתוך ימים, כאשר התוכניות המבצעיות שגובשו כוללות גיחות הפצצה נרחבות נגד תשתיות צבאיות איראניות. בנוסף, נבחנת אפשרות לפעולה קרקעית של כוחות מיוחדים נגד מתקני האורניום המועשר באיספהאן או להשתלט על אי ייצוא הנפט חארג'.
יצוין כי על פי הערכות מודיעין אמריקניות, איראן הצליחה לשקם את רוב יכולות הטילים שלה לאחר סבב הלחימה הקודם. טהרן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, ומחזיקה כיום בכ-70% ממשגרי הטילים הניידים וארסנל הטילים המקורי.
