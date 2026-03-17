עַד בֵּיצֵי כִינִים

התפילה המיוחדת של השל"ה הקדוש ומה צריך לכוון כדי לזכות בפרנסה?

ער"ח סיון בציון השל"ה הק' בטבריה (צילום: מ. אדלר )

תפילה לפרנסה מהשל"ה הקדוש - ליום כ"ח אדר

בספר 'שני לוחות הברית' מובאת תפילה של השל"ה הקדוש לפרנסה, וכותב השל"ה הקדוש שבימי חודש ניסן נפתח השפע, ונצטט:

"בניסן - טללים שהם לברכה נפתחים".

בתפילה זו, לא מוזכר במפורש בקשת הפרנסה, אך התפילה מלמדת את סוד הפרנסה:

לשאת עיניים למרום - ולדעת שלא נבין חשבונות שמים ודרכי השם.

דווקא כשמתחזקים באמונה שהקב"ה זן ומפרנס לכל, ושרק הקב"ה מברך את האדם בכל מכל כל, זה מה שמוריד לאדם השפעות ברכות וישועות, שיזכו כל עם ישראל, אמן.

נוסח התפילה:

"אַתָּה הוּא הָאֶלֹהִים הַזָן מִקַרְנֵי רְאֵמִים וְעַד בֵּיצֵי כִינִים, וְאַתָּה הוּא הַמֵכִין כָּל צָרְכֵיהֶם, וְנוֹסָף עַל הַצְרָכִים הַהֶכְרֵחִיִים אַתָּה הוּא הַנוֹתֵן בְּמִילוּי וְרֶיוַח וְעוֹשֶׁר וְכָבוֹד.

כָּל זֶה אַתָּה עוֹשֶׂה בְּנִדְבַת לִבְּךָ הַטוֹב, כִּי אַתָּה הוּא נָדִיב בֶּאֶמֶת.

לֹא כְמוֹ שֶׁקוֹרִין לְפְעָמִים לְאָדָם אֶחָד נָדִיב, כִּי נְדִבֻתוֹ אֵינָהּ אַמִיתִּית, רַק לְתַּשְׁלוּם גְמוּל אוֹ בִּשְׁבִיל טוֹבָה שֶׁקִדְמוּהוּ וְהַרֵי הוּא כְּסוֹחֵר.

אָכֵן מִי הִקְדִימְךָ וְשִׁלַמְתָּ, וּבְנִדְבַת לִבְּךָ הַטוֹב – טוֹב וּמֵטִיב אַתָּה לַכֹּל.

וְלִי אַנִי עַבְדְךָ הֵטַבְתָּ עַל כָּל, וְנָתַתָּ לִי עוֹשֶׁר וְכָבוֹד מִיָדְךָ הַכֹּל, בֵּרַכְתָּנִי מִכֹּל בַּכֹּל כֹּל: נָתַתָּ לִי סְפָרִים הַרְבֵּה, וְכֶסֶף וְזָהָב לָרוֹב, וּמַלְבּוּשֵׁי כָבוֹד וְדִירָה בְכָבוֹד.

קָטֹנְתִּי מִכָּל הַחַסָדִים אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶךָ, וְיָרֵא אָנֹכִי מְאוֹד לְנַפְשִׁי שֶׁלֹא יִהְיֶה חַס וְשָׁלוֹם הָעוֹשֶׁר שָׁמוּר לִי לְרָעָה לְהַאַכִילֵנִי הַמְעַט מזְכֻיוֹתַי שֶׁבְּיָדִי.

וּבְאִם הוּא כֵן, קַח נָא אֶת בִּרְכָתִי וְאַל אֶרְאֶה בְרָעָתִי לָעוֹלָם הַבָּא, עוֹלָם הַנִצְחִי. וּבְאִם רְצוֹנְךָ הַטוֹב לְמֵהַב וְלֹא לְמִשְׁקַל, תֵּן בְּלִבִּי וּבְלֵב כָּל הַנִלְוִים אֵלַי שֶׁלֹא לְהִשְׁתַּמֵשׁ בְּמַתְּנוֹתֶךָ לְתַעַנוּגִים גוּפָנִיִים, וְיִתְפַּרְנְסוּ מִמֶנוּ בַּעֲלֵי תּוֹרָה, אַנָשִׁים כְּשֵׁרִים, אַנָשִׁים הַגוּנִים, עַשׂוֹת צְדָקָה הַרְבֵּה וּגְמִילַת חַסָדִים לַקְרוֹבִים וְלָרְחוֹקִים, וּדְבַר יְהֹוָה יָקוּם.

יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהֹוָה צוּרִי וְגֹאֲלִי.

