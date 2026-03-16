כיכר השבת
הרבי סידר קידושין

בברית דודים | שמחת הנישואין ההיסטורית בבאבוב 45 • צפו בריקוד הקוזקים

חצר הקודש באבוב 45 לבשה חג, אלפי חסידים נהרו לקחת חבל ולהשתתף בשמחת הנישואין ההיסטורית של נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 • רגע השיא: האדמו"ר בריקוד ה'מצווה טאנץ' והילדים בריקוד הקוזקים המסורתי • צפו בגלריה מרוממת ומסכמת (חסידים)

שמחת נישואי נכדי האדמו"ר מבאבוב 45
שמחת נישואי נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - הלל ליכטנשטיין)

חצר הקודש באבוב 45 לא ראתה שמחה כה גדולה זה זמן רב, בהתרגשות וברוממות רוח נחגגה שבוע שעבר שמחת ה ההיסטורית של נכדי האדמו"ר, שבאו בברית הנישואין יחדיו.

החתן, הרב נפתלי צבי אונגר, בנו של הרה"צ רבי יחזקאל אונגר (ר"מ ב'מכינה לישיבה' וחתן הרה"ג רבי אלטר אליעזר הורוויץ, רב ביהמ"ד 'קדושת יו"ט' סאטמאר). עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי חיים בן ציון אונגר (ר"מ במתיבתא וחתן הרה"ג רבי יצחק טוביה רובין ז"ל).

השמחה, שנחגגה באהבת אחים ובהתעלות בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבורו פארק, סחפה אלפי חסידים שבאו לשוש בשמחת רבם. בראש החוגגים נראו אדמו"רים ורבנים נעלים, קרובי המשפחה ומנהיגי קהילות מניו יורק, שהוזמנו אחר כבוד ליטול חלק בשמחה הגדולה.

במהלך השמחה נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר ילדי החמד של החסידות פיזזו את ריקוד הקוזקים המסורתי, כמנהג חצר הקודש.

רגע השיא נרשם בשעת לילה מאוחרת, בעת שפיזז האדמו"ר מבאבוב 45 את ריקוד ה'מצווה טאנץ' מתוך רגשי קודש נעלים והתעלות שאינה ניתנת לתיאור במילים.

שמחת נישואי נכדי האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - הלל ליכטנשטיין)
