איש החינוך וההשקפה, הרב מוטקה בלוי, עלה לראיון במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס וישראל מאיר כשהוא עונד על בגדו תלאי צהוב עליו נכתב "ג'יד חרד" (יהודי חרדי) – צעד המהדהד את ימי הרדיפות באירופה של המאה הקודמת. הוא הסביר והעלה את התחושות הקשות ברחוב החרדי מול גזירות הגיוס וקיצוצי התקציבים.

"לא משווה לשואה, אבל אנחנו שם"

בתגובה לשאלת המראיינים האם אין מדובר בצעד קיצוני מדי, השיב בלוי: "שלחתי שאלה למרנן ורבנן אם זה טוב, בינתיים לא קיבלתי תשובה, לא שלילית ולא חיובית. אני בהחלט חושב שאנחנו שם. לא מדובר בהשוואה פיזית לשואה, אלא בהבנה שרוצים לקחת לנו את הנפש. כשלוקחים לילדים את האוכל מהפה ורודפים את עולם התורה – זהו קרב על הרוח".

בלוי תקף בחריפות את מערכת המשפט והציג דוגמה מהשבוע האחרון: "שופט שחרר ילדים פלסטינים שזרקו אבנים כי זה הזכיר לו את הילדים בגטו שעברו את הגדר בשביל קליפות תפוחי אדמה. אני שואל: זה בית משפט ישראלי? על מי שרוצה להרוג אותנו הוא מרחם, ואת בחורי הישיבות הוא רודף? זו שנאת עמי הארץ לתלמידי חכמים".

המתקפה על הציבור הדתי לאומי: "חולרות, הם לא מתביישים"

במהלך הראיון, בלוי לא חסך את שבטו מהשותפים הפוליטיים, ובייחוד מהציונות הדתית: "ה'מזרוחניקים' האלו, הם לא מתביישים. הם דאגו לציבור שלהם לכפל תקציבים, אבל כשזה מגיע לציפור הנפש שלנו, לנושא הגיוס – שם הם מתחילים לגמגם עם 'ספרא וסייפא' וכל מיני שטויות. יש לנו בוגדים בתוך הליכוד ושותפים שהם רשעות לשם רשעות".

כשנשאל על תפקוד הנציגים החרדים, הגן עליהם בלוי: "הם עושים כל מה שהם יכולים. האווירה קשה, יש פה מלחמה. גדולי ישראל בני 90 ומעלה צריכים להיטלטל לדרום אמריקה כדי להביא כסף לקרן עולם התורה כי לקחו לנו את התקציבים".

מסלול 'חשמונאים'? "אם גדולי התורה יגידו – מברוק"

בסוגיית הגיוס המעשית, הפתיע בלוי בגישה מורכבת לגבי אלו שאינם לומדים: "אני רוצה לחזור להסדר של 'תורתו אומנותו'. לגבי אלו שאינם לומדים ועוסקים לפרנסתם – הם צריכים לדעת אם הצבא מתאים להם. אם תהיה מסגרת חרדית מוחלטת, לא רק בטירונות אלא לאורך כל הדרך, ואם גדולי ישראל יגידו שזה מתאים – אני אשמח שזה יצליח כדי להוריד את מפלס השנאה".

עם זאת, הוא הדגיש: "שלא רבנים סוג ג' יקבעו אם זה מתאים, אלא גדולי התורה. אנחנו נגן על בני הישיבות בחירוף נפש עד שיקחו מאיתנו את האוויר".

"הפגנות? הדרך שלנו היא בקלפי"

למרות הטון החריף, בלוי הבהיר כי הוא מתנגד נחרצות ליציאה לרחובות בסגנון 'הפלג': "שמענו באוזנינו מהרב שך שמי ששולח בחורים צעירים להפגנות לא יצא מהגיהינום. זו לא הדרך שלנו. הפגנות ברחוב זה לא הפתרון – ההפגנה שלנו היא לשים את הפתק בקלפי ביום הבחירות. בנוסף שמענו מהרב שטיינמן, הם יותר חזקים מאתנו אך אמר הרב מבריסק לרב עמרם בלוי אם אתה מאמין שתילחם נגד המשטרה הציוניות ולא יהרגו אותך כמו ברוסיה סימן שאתה הציוני, כי אתה מאמין וסומך עליהם".

בסיום הראיון, קרא הרב בלוי לציבור להתחזק בלימוד התורה מול הגזירות: "כולנו מתחילים עכשיו מסכת חולין. 'תודעה' נותנת הקדמות למי שרוצה לדעת איך ללמוד. זו התשובה האמיתית שלנו"