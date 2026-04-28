יום הולדת 40 הוא ציון דרך משמעותי לכל אדם, מגיש 'כיכר השבת' משה מנס שלא באמת חושב שיש מה לחגוג וקיווה לעבור את היום הזה מתחת לרדאר לא ציפה למה שקרה ברגע שנדלקה המנורה האדומה באולפן.

"חשבתי על צניחה חופשית, קיבלתי את פסגת הקריירה"

עם פתיחת תוכנית 'דבר השבוע', עצר המפיק והמגיש ישראל מאיר את סדר היום הצפוף והודיע: "משה, לפני שנתחיל, יש לנו הפתעה". לאולפן פרצו ברוח סערה "האחים קאהן", צמד האקרובטים והבדרנים שכבשו כל במה אפשרית (מ"ברדק" ועד לחתונות המגזר), והפכו את האולפן המעונב לזירת קרקס תוססת.

מנס, שנראה נרגש ומופתע באמת, הודה:

האסטרטגיה שמאחורי השקט: טראמפ ואיראן משה מנס | 15:38

"זה בהחלט משהו... פסגת הקריירה שלי. חשבתי שאולי תארגנו לי צניחה ממטוס, אבל לקבל אתכם בשידור – זה הרבה יותר טוב".

בגיל 40 מתחילים ללמוד קבלה?

השיח באולפן עבר מהר מאוד להומור יהודי על הגיל העגול. "גיל 40 זה לא פשוט, זה חצי חיים, זה השלב שהכשרונות והפנטזיות מתנגשות עם המציאות", התלוצץ מנס. "בגיל הזה מתחילים ללמוד קבלה", ענו האחים.

בזמן שמוזיקה ווקאלית קצבית נשמעה ברקע, ביצעו האחים תרגילי ג'אגלינג ואקרובטיקה מורכבים, תוך שהם עוברים בין המצלמות ומאיימים "להחריב" את האולפן מרוב אנרגיה. מנס, שמשמש גם כמדריך כושר מוסמך, לא יכול היה להתאפק ושאל את השאלה המקצועית: "עד כמה זה קשה?".

"זה הכל אימונים", השיבו האחים תוך כדי שהם מקפיצים כדורים באוויר. "אל תנסו את זה בבית, מקסימום אצל השכנים".

ההופעה הראשונה: 200 שקל ו-400 "חמצוצים"

בין סלטה אחת לשנייה, שיתפו "האחים כאן" בסיפור הקריירה שלהם שהתחיל כבר בגיל 11.

הם התחילו כילדים שובבים שהפכו תחביב למקצוע. ההופעה הראשונה היתה בחתונה בגיל 11, שם קיבלו את הסכום ה"אסטרונומי" - 200 ש"ח. "אתה יודע מה זה 200 שקל לילד? זה 400 'חמצוצים' (סוכריות גומי ארוכות)!", הם נזכרו בערגה.

מסר של כושר והתמדה

לקראת סיום ההפתעה, חיבר מנס את היכולות המרהיבות של האורחים לעולם הכושר הגופני: "יש אנשים בגילי, 40 או 50, עם יכולות מטורפות, ויש צעירים בני 20 שקשה להם לקום מהכיסא". האחים הסכימו והדגישו שסוד הקסם הוא פשוט התמדה ובנייה הדרגתית, בדיוק כמו כל דבר בחיים.

ההפתעה הסתיימה בברכת מזל טוב חמה, כשמנס מודה לצוות על המחווה המרגשת. "עכשיו באמת אפשר להתחיל את התוכנית", סיכם המגיש, כשהוא חמוש באנרגיות חדשות לעשור החמישי של חייו.

מערכת "כיכר השבת" מאחלת למשה מנס מזל טוב, בריאות איתנה והמשך עשייה ברוכה!