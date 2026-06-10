בצל ההופעה של עומר אדם: הפתרון שנמצא למצור התחבורתי בבני ברק

פחות מיממה לאחר הפנייה הדחופה והמתוחה ששיגר מנכ"ל עיריית בני ברק, ישראל אירנשטיין, אל מפקד מרחב גוש דן במשטרת ישראל, ניצב משנה (נצ"מ) אלעד קליין - בה דרש באופן חד-משמעי למצוא פתרונות תחבורתיים ולא לחסום את צירי הגישה לשכונת "מתחם הסופרים" בעקבות מופעי הענק של הזמר עומר אדם באצטדיון רמת גן, נחנך היום עורק התחבורה החדש של העיר שמספק פתרון בזק למשבר.

בתום מאמץ הנדסי ובירוקרטי אינטנסיבי, נפתח היום רשמית לתנועה הגשר ע"ש הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל. פתיחת הגשר רחב הידיים מעניקה פתרון תחבורתי מהיר וישיר לטובת התושבים, בדיוק ברגע הנכון.

קווי התחבורה יוסטו לגשר החדש; הרמזורים הופעלו

בעקבות סדרת ההופעות באצטדיון הסמוך, גשר "מבצע קדש" צפוי להיסגר היום ובימים הקרובים לפרקים.

כדי למנוע פגיעה קשה בשגרת חיי התושבים, ובתום תיאום מקצועי ויעיל שהובילה מחלקת התחבורה באגף התשתיות מול חברת "דן", הוחלט כי קווי התחבורה הציבורית המובילים אל מתחם הסופרים יוסטו לחלוטין ויעברו בצורה ישירה דרך הגשר החדש ע"ש הרב לנדא. מהלך זה מבטיח כי השירות לשכונות הצפון יימשך כסדרו וללא עיכובים.

במקביל, כחלק מהסדרת הזרימה בצירים החדשים ובמאמץ להקל על עומסי התנועה הכבדים המקיפים את מתחם המופעים, הופעלו היום בהצלחה מערכות הרמזורים בצומת אם המושבות - הגשר ע"ש הרב לנדא, וכן בדרך אם המושבות ברמפת העלייה לכביש 4. צעדים אלו יעניקו חוויית נסיעה בטוחה ורציפה יותר לכלל הנהגים ומשתמשי הדרך.