כיכר השבת
פו הדב הגרמני

מתוק בצורה קיצונית: גבר בלע קילו דבש בדקה אחת ושבר שיא עולם

גבר גרמני הדהים את העולם כשבלע כמות עצומה של דבש בזמן קצר להפליא וקבע שיא גינס חדש |  אך מעבר לתואר הנכסף, מה באמת קורה לגוף כשמעמיסים עליו כמות כזו של סוכר בבת אחת?

שיאן הדבש מגרמניה (צילום: מסך)

עולם שיאי הגינס כבר ראה לא מעט אתגרים מוזרים, אבל ההישג האחרון של אנדרה אורטולף מאוגסבורג, גרמניה, משאיר טעם מתוק (מאוד) בפה. אורטולף, הידוע בחיבתו לאתגרי אכילה ושתייה מהירה, הצליח לקבוע שיא עולם חדש כאשר צרך 1,273 גרם של דבש ב-60 שניות בלבד.

ההישג המדהים הזה התרחש במדינת בוואריה שבגרמניה, שם אורטולף הוסיף עוד תואר לרשימת השיאים הארוכה שלו. אך מאחורי הסרטונים המרשימים והתעודות, מסתתרים מספרים מדאיגים למדי.

מתקפת סוכר: מה קורה לגוף שלנו?

למרות שדבש נחשב למוצר טבעי, צריכה שלו בכמויות כאלה היא אירוע קיצוני לגוף האדם. מיד לאחר הבליעה מתרחש זינוק חד ברמת הסוכר בדם, שמאלץ את הגוף להגיב באופן מיידי כדי לאזן את המצב.

במקביל, מערכת העיכול נכנסת לעומס כבד בניסיון לפרק ולעבד כמות עצומה של חומר דביק ומרוכז בזמן קצר כל כך.

בעוד שאנדרה אורטולף ממשיך לבסס את מעמדו כאחד מגדולי "אכלני המהירות" בעולם, מומחים מזכירים כי אתגרים מסוג זה דורשים ניסיון ויכולת ספציפית, ובהחלט אינם מומלצים לאדם הממוצע בשל הסיכונים הבריאותיים המיידיים.

לאחר הניצחון, אנדרה אורטולף אמר בהומור שאם מישהו אחר ינצח אותו, תהיה לו נפילת סוכר.

בריאותסוכרתדבששיא גינססוכר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר