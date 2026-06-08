מתוק בצורה קיצונית: גבר בלע קילו דבש בדקה אחת ושבר שיא עולם

עולם שיאי הגינס כבר ראה לא מעט אתגרים מוזרים, אבל ההישג האחרון של אנדרה אורטולף מאוגסבורג, גרמניה, משאיר טעם מתוק (מאוד) בפה. אורטולף, הידוע בחיבתו לאתגרי אכילה ושתייה מהירה, הצליח לקבוע שיא עולם חדש כאשר צרך 1,273 גרם של דבש ב-60 שניות בלבד.

ההישג המדהים הזה התרחש במדינת בוואריה שבגרמניה, שם אורטולף הוסיף עוד תואר לרשימת השיאים הארוכה שלו. אך מאחורי הסרטונים המרשימים והתעודות, מסתתרים מספרים מדאיגים למדי.

מתקפת סוכר: מה קורה לגוף שלנו?

למרות שדבש נחשב למוצר טבעי, צריכה שלו בכמויות כאלה היא אירוע קיצוני לגוף האדם. מיד לאחר הבליעה מתרחש זינוק חד ברמת הסוכר בדם, שמאלץ את הגוף להגיב באופן מיידי כדי לאזן את המצב.

במקביל, מערכת העיכול נכנסת לעומס כבד בניסיון לפרק ולעבד כמות עצומה של חומר דביק ומרוכז בזמן קצר כל כך.

בעוד שאנדרה אורטולף ממשיך לבסס את מעמדו כאחד מגדולי "אכלני המהירות" בעולם, מומחים מזכירים כי אתגרים מסוג זה דורשים ניסיון ויכולת ספציפית, ובהחלט אינם מומלצים לאדם הממוצע בשל הסיכונים הבריאותיים המיידיים.

לאחר הניצחון, אנדרה אורטולף אמר בהומור שאם מישהו אחר ינצח אותו, תהיה לו נפילת סוכר.