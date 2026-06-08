המפקדים חשבו שקסדות גורמות לפציעות עד שהם גילו את האמת 

במסגרת פינת 'רץ ברשת' בתוכנית 'דבר השבוע', הבאנו לכם כמה סרטונים מעניינים שלא כדאי שתפספסו.

1. פותחים בטוב: חיליק שטיימץ בחיזוק על תפילין דרבינו תם

אין דרך טובה יותר לפתוח מאשר עם קורטוב של השראה ורוחניות. חברנו היקר, חיליק שטיימץ, שיתף השבוע ברשתות החברתיות סרטון מרגש שכולו "סיעתא דשמיא" וחיזוק עצום. בסרטון מציג חיליק כיצד זכה, כנגד כל הסיכויים ובאהבה גדולה, להניח תפילין של רבינו תם. מומלץ לצפות ולקבל כוחות.

2. רץ ברשת: המרוץ המטורף על גג האוטובוס

אם אי פעם תהיתם מדוע ישיבה על גג של אוטובוס נוסע היא רעיון רע במיוחד – ובכן, כנראה שלא לקחתם בחשבון מצב שבו נהג האוטובוס שלכם מחליט לפתוח בתחרות מרוצים פיראטית עם אוטובוס אחר בכביש מהיר. התיעוד הבא יסביר לכם בדיוק למה מדובר בסכנת נפשות מוחלטת. אל תנסו את זה בבית.

3. קצת תיאבון? כך מכינים גביעי גלידה בהודו

אנחנו ממשיכים בטיסה ישירה להודו. בתיעוד מיוחד שהגיע לידינו, ניתן להציץ אל מאחורי הקלעים של תעשיית ייצור גביעי הגלידה המקומית ברחוב. הכל נעשה בצורה "אסטטית, אורגנית, נקייה ובריאה" (במרכאות כפולות ומכופלות, כמובן). צפו בתיעוד, ואולי זה יעשה לכם חשק למנה קרירה... או שלא.

4. פרויקט היסטורי: מצדיעים ללוחמים ביום הזיכרון האמריקאי

החודש ציינו בארצות הברית את יום הזיכרון הלאומי (Memorial Day). לרגל המועד, אספנו עבורכם כמה תיעודים היסטוריים יוצאי דופן שמזכירים לנו את זוועות המלחמה ואת גבורת האנושית.

הלוחם הזקן חוזר אל חוף המערכה

בתיעוד הראשון והמרגש, אנו רואים לוחם ותיק מתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהוא חוזר כנגד כל הסיכויים אל חוף יוטה בנורמנדי – המקום המדויק שבו התרחשה הפלישה ההיסטורית של כוחות הברית. לחזות בגיבור הזה עומד על אותם חולות, הפעם בשקט ובשלווה, זהו מחזה שאי אפשר להישאר אדישים אליו.

מחלקת המדינה האמריקאית מסרה בהצהרה רשמית לצד חשיפת חומרי הארכיון: "ביום הזיכרון הזה, אנו מכבדים את שירותם והקרבתם של האמריקאים האמיצים אשר מסרו את חייהם למען אומה גדולה זו. לעולם לא נשכח את אומץ ליבם, את מסירותם ואת החירויות שלמענן נלחמו".

5. פרדוקס קסדת הפלדה: האנרדוטה שתשנה את הדרך שבה אתם חושבים

על רקע ימי הזיכרון הללו, כדאי להכיר סיפור מדהים על חשיבה אנושית והטעיה סטטיסטית ("כשל השורדים"): במהלך מלחמת העולם הראשונה, יצאו החיילים הבריטים אל השוחות כשהם חובשים כובעי בד בלבד. באותם ימים, רוב פציעות הראש נגרמו כתוצאה מרסיסי ארטילריה קטלניים, וכובעי הבד כמובן לא סיפקו שום הגנה.

כשהצבא החליט סוף סוף לחלק לחיילים את קסדת הפלדה החדשה (הידועה כקסדת "ברודי"), קרה דבר מוזר: הרופאים בשטח דיווחו על זינוק דרמטי ומבהיל במספר החיילים שמגיעים לבתי החולים עם פציעות ראש. הגנרלים בפיקוד העליון נתקפו בהלה וחששו שהקסדה החדשה פגומה או מעוצבת בצורה שגויה שגורמת לנזק.

אך ההסבר האמיתי היה הפוך לחלוטין: הקסדה לא גרמה לפציעות – היא פשוט מנעה מוות. לפני הכנסת הקסדות, חיילים שנפגעו מרסיסים בראשם מתו מיד בשטח ולא הגיעו בכלל לטיפול רפואי. לאחר חלוקת קסדות הפלדה, רבים מהם שרדו את הפגיעה והגיעו פצועים אך חיים אל הרופאים. ה"עלייה" המדווחת בפציעות הייתה למעשה ההוכחה החד-משמעית לכך שהקסדה הצילה חיים.

6. בגיל 101: גיבור איוו ג'ימה מרעיד את המצעד

אי אפשר לדבר על גבורה בלי להזכיר את דון גרייבס. גרייבס, כיום בן 101, הוא מוותיקי חיל הנחתים האמריקאי (המארינס) שלחמו בקרב הדמים המפורסם באיוו ג'ימה.

במהלך מצעד יום הזיכרון, נעמד הלוחם הישיש ושר בקול רוטט אך עוצמתי את השיר "אלוהים יברך את אמריקה". כשנשאל על כך, השיב בנחרצות: "זו זכות גדולה לעמוד כאן ולשיר על האומה שלי. אם זה לא מספיק טוב בשבילך, זה ישרת אותך היטב".

7. תיעוד נדיר: דו-קרב הטנקים המפורסם בהיסטוריה

לסיום, קבלו את אחד מקטעי הלחימה המפורסמים והאייקוניים ביותר שצולמו אי פעם בזמן אמת במהלך מלחמת העולם השנייה.

הרחובות ההרוסים של העיר קלן שבגרמניה, ממש מתחת לקתדרלה המקומית המפורסמת. טנק "פנתר" גרמני אימתני מצליח להשמיד טנק שרמן אמריקאי. רגעים ספורים לאחר מכן, טנק אמריקאי מתקדם מסוג M26 פרשינג מגיח כדי לסגור חשבון.

הפרשינג מגיח מעבר לפינה ובאמצע תנועה מהירה יורה פגז מדויק הפוגע ישירות בשריון הצידי של הפנתר הגרמני. מספר יריות המשך מציתות את הטנק הגרמני בלהבות ענק. הדרמה כולה צולמה בשידור חי ובאיכות מדהימה על ידי צלם של צבא ארה"ב שליווה את הכוחות בשטח, והפכה לאחד מרגעי המלחמה המוכרים ביותר בדברי הימים.