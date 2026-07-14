הטמטום האנושי: מה שהונח על הדלפק הכניס את השוטרים להלם

משטרת מחוז אונטריו בקנדה פרסמה אזהרה לציבור לאחר שאדם הגיע ביום שישי לתחנת המשטרה באוטווה כשהוא נושא רימון ממלחמת העולם השנייה שלא התפוצץ.

במשטרה הדגישו כי אין להעביר פריטי נפץ לתחנות משטרה, שכן הדבר עלול לסכן את מי שמוביל אותם ואת הסובבים אותו.

בהודעת המשטרה נכתב: "אנו מבקשים להזכיר לציבור כי אם אתם נתקלים בפריטים מסוג זה, אל תובילו אותם לתחנת המשטרה המקומית. הדבר עלול להיות מסוכן מאוד עבור מי שמביא את הפריט ועבור כל מי שנמצא בסביבה."

עוד הוסיפו במשטרה: "אם מצאתם חומר נפץ או פריט חשוד, השאירו אותו במקום ודווחו לרשויות. המשטרה תדאג לשלוח את יחידת סילוק הפצצות כדי לטפל בפריט ולהשמידו בבטחה."