נהוג לחשוב שהפוליטיקה העולמית והמזרח-תיכונית בפרט מונעת מגחמות, אינטרסים רגעיים ומנהיגים אימפולסיביים. הגישה הזו בולטת במיוחד כשמסתכלים על אישים כמו דונלד טראמפ או על התנהלותה של ממשלת ישראל בתקופה האחרונה.

אך בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס, הגיע נתנאל אייזק – מי שכיהן כמנכ"ל משרדי ממשלה ונחשב לאחד הבכירים והמנוסים במגזר הדתי – מציע זווית ראייה שונה לחלוטין. עבורו, אין מקום ליד המקרה: מאחורי הבלגן והמתחים הגלויים מסתתרת אסטרטגיית על גלובלית, מחושבת ומתוזמנת היטב.

בשיחה מרתקת באולפן, פורס אייזק את התזה שלו על הסדר העולמי החדש, השותפות החשאית בין נתניהו לטראמפ, והסיבה שבעטיה ישראל צועדת בעיניים פקוחות להסלמה מול איראן.

המבט הגלובלי: "מעצמה לא מזיזה נושאות מטוסים בלי אסטרטגיה"

כשהמראיין משה מנס מציג את התפיסה הרווחת לפיה "אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, לא לגבי טראמפ והאם יש היגיון בשיגעון שלו, ולא לגבי הממשלה", אייזק מיד מבקש להרחיב את העדשה.

"אנחנו מסתכלים תמיד בזווית מאוד ישראלית על המציאות בעולם", מסביר אייזק. "אבל יש שחקנים גלובליים גדולים. כשרואים תהליך שמתחיל בוונצואלה, כשארה"ב משתלטת שם על תשתיות האנרגיה, ובאותו זמן מסמנת את גרינלנד, מעורבת באוקראינה ומאיימת על נאט"ו והאו"ם – צריך להסתכל בראייה גלובלית".

אייזק דוחה על הסף את הטענה שמדובר בקונספירציה, ומציג היגיון ריאליסטי פשוט: "מעצמה לא יוצאת למלחמה, מעבירה ארבע נושאות מטוסים, חיל אוויר ונחתים, ובונה בסיסים במזרח התיכון בלי אסטרטגיה. אם המפרציות או השותפות באירופה יחשבו שארה"ב היא בלוף שפועל בלי תוכנית, היא תאבד אותן. דונלד טראמפ רוצה לחדש את ימי ארה"ב כמעצמה, והוא רוצה להצטייר כאדם מחושבן ושקול".

הפיצוצים באולפנים מול המציאות: "הכל הצגה"

אייזק טוען כי הנתק וה"פיצוצים" בין המנהיגים, עליהם מדווחים השכם והערב בכלי התקשורת, הם לא פעם מסך עשן בלבד.

"כולנו זוכרים שלפני התקיפה בפברואר כולם באולפנים אמרו שנתניהו וטראמפ אויבים, ואיך הם מדברים אחד לשני", מזכיר אייזק. "ואז הגיעה התקפה והתברר שהכל היה הצגה. אותו דבר ראינו עכשיו: עד אתמול אמרו באולפנים 'שיחות קשות' ו'פיצוצים', ואז ישראל תוקפת בדאחייה בביירות".

לדבריו, התקיפה בלבנון לא הייתה אלתור, אלא חלק ממהלך מתוכנן שנועד לשבור את המשוואה האיראנית: "ישראל אמרה לאיראן ולארה"ב: לא תהיה משוואה שאם אני תוקף בלבנון, אני מקבל טיל מאיראן ולא מגיב. ישראל תקפה בדאחייה על דעתה של ארה"ב, ומתוך ידיעה ברורה שהדבר יוביל להסלמה בנושא של איראן. ואגב, טוב שכך".

"במגילת אסתר הכל מתהפך" בנקודה זו של הראיון, אייזק מחבר את האירועים האקטואליים ללוח השנה היהודי: "היום כ"ג בסיוון. כולנו יודעים שזה היום במגילת אסתר שבו נכתבו הספרים השניים, היום שבו הכל מתהפך והטבעת נחתמת עלינו לטובה. ישראל תוקפת ויודעת שזה יוביל להסלמה, וארה"ב מבינה את זה".

מנחם בגין, ג'ו ביידן ורוח המנהיגות של נתניהו

כדי להסביר את תפקידה של ישראל בתוך התוכנית הגדולה הזו, אייזק חוזר להיסטוריה – למפגש המפורסם בשנות ה-80 בין ראש הממשלה דאז מנחם בגין, לבין מי שהיה אז סנאטור צעיר, ג'ו ביידן. ביידן הגיע לישראל כדי לנסות למנוע תקיפה ישראלית, ובגין השיב לו במשפט מהדהד: "אנחנו עם של 3,700 שנה של תרבות. אף אחד מכם לא בא לעזרתנו כשנסרפנו באושוויץ, ולכן היום אני עומד פה כמנהיג העם היהודי".

"צריך להגיד את זה", מדגיש אייזק, "היום נתניהו עומד כמנהיג העם היהודי ואומר: 'לא במשמרת שלי'. נכון, 17 שנה איימנו ואמרנו 'אולי נתקוף, אולי לא', אבל בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים שנתניהו עומד על שלו".

השורה התחתונה: מהו הרעיון המסדר?

משה מנס מחזיר את אייזק לשאלת מיליון הדולר: אם הכל מחושבן, לאן כל זה לוקח אותנו? מהי אותה "תוכנית סדורה"?

אייזק לא מהסס ומשרטט את יעד הקצה: "הרעיון המסדר של התוכנית הגדולה הוא בראש ובראשונה הפלת המשטר באיראן. ובמידה ולא – אז כמובן להוציא ולנטרל את פרויקט הגרעין והטילים הבליסטיים שלהם. אחרת, שיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב לא היה יוצא לפועל. אין מעצמה ששורפת טריליוני דולרים על צבא וחיילים במזרח התיכון כדי להשיג אפס. תזכור את זה".

לספקנים שמסרבים להאמין שטראמפ או מנהיגים אחרים פועלים מתוך תחכום עמוק כזה, לאייזק יש תשובה חדה: "להגיד על דונלד טראמפ – שהוא מולטי-מיליארדר, אסטרטג-על שמבין כלכלה ופוליטיקה ונבחר שוב לנשיאות – שאין לו מושג? אני לא מקבל את זה. אמרו אותו דבר על חאבייר מיליי בארגנטינה, קראו לו 'המשוגע שנכנס עם מסור חשמלי', ותראה מה הוא עשה. בואו נהיה צנועים. האנשים האלה בסוף מצליחים להוביל את העולם. הקדוש ברוך הוא נגע בהם שיהיו מנהיגים עולמיים".

"נתנאל אייזק, האם מדובר כאן בקונספירציה או שאתה צודק לחלוטין?", חתם מנס את הראיון בנימה ספקנית אך מרותקת. "ימים יגידו", השיב אייזק בחיוך.

האם אנו עדים לכאוס מוחלט או למהלכי שחמט מבריקים של מנהיגי העולם? נראה שהתשובות יתבררו בקרוב מאוד.