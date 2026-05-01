תקרית חמורה ומסכנת חיים נחשפה השבוע ביישוב ערערה בנגב, כאשר שוטרי תחנת ערוער עצרו נהג אוטובוס שהסיע עשרות תלמידים למסגרות החינוך למרות שאינו מורשה לכך כלל.

במהלך פעילות אכיפה יזומה של שוטרי מרחב רותם בשעות הבוקר, עוכב לבדיקה אוטובוס ששימש להסעת ילדים. בתוך הרכב שהו באותה עת שלושים ושמונה קטינים שעשו את דרכם לבית הספר, מבלי לדעת כי האדם שאוחז בהגה מסכן את חייהם באופן ממשי ופועל בניגוד מוחלט לחוק.

כאשר עצרו השוטרים את האוטובוס, התגלתה שרשרת של עבירות תנועה חמורות. תחילה התברר כי לאוטובוס כלל אין רישיון רכב בתוקף. לאחר מכן, כאשר הנהג התבקש להזדהות, הוא ניסה להטעות את כוחות המשטרה, מסר פרטים כוזבים ואף הציג רישיון נהיגה השייך לאדם אחר.

בדיקה מעמיקה של פרטיו האמיתיים חשפה תמונה מדאיגה, הנהג, תושב פזורת שבט גבועה בשנות השלושים לחייו, נהג בזמן פסילה בפעם השנייה.

יתרה מכך, התברר כי הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה התואם לסוג הרכב הכבד שבו נהג, והסיע את הילדים ללא ביטוח רכב בתוקף וללא דיסקת טכוגרף המחויבת על פי חוק.