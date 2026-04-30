איך הרצח המזעזע בפיצה בפתח תקווה קשור לפרשת השבוע - ואלינו?

לפגוע בחבר שווה כמו – להרוג אותו?

רצח הבחור שעבד בפיצה לא הותיר ספק שהנוער הגיע לשיאים חדשים, האם אלימות פיזית שווה לאלימות מילולית או להענשה בשתיקה שנער 'זוכה' לקבל מחבריו?

בימי ספירת העומר מתו 24.000 תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה, והוא תנאי לקבלת התורה, וצריך להבין למה...

המלבין פני חברו – שופך דמו?

פגיעה פיזית של אדם בחברו חמורה, כיון שחיות איברי הגוף היא בנפש, והפגיעה ממעיטה את החיות בשורש חלקי הנפש, שבאיבר שנפגע:

ושורש חלקי הנפש באיברי הגוף, הוא – הכבוד.

מסביר רבי נתן שאדם מבייש את חברו:

פוגע בכבודו, ומתמעט את - חיות נפש, ונחשב:

כאילו - נוטל את נפשו ממש!

ולכן, אמרו חז"ל: "המלבין פני חברו ברבים – כאילו שפך דמים".

ואם מישהו יאמר, מה בסה"כ קרה? קצת צחוקים, ואפילו חברי צחק, וגם קצת התבייש...

איך זה קשור לשפיכות דמים?

ביולוגיה פשוטה – הבושה גורמת להחוויר

הבושה גורמת לאדם – להחוויר, כי הדם אוזל מהפנים, כי:

"הדם הוא - הנפש".

בדיוק כמו שבפגיעה פיזית יורד לאדם דם, כך, פגיעה בכבוד החבר – שופכת את דמו ממש, ואדם שלא מתקן את חטאו:

"אין לו חלק - לעולם הבא".

מדוע פגיעה בכבוד החבר חמורה כל כך?

צריך להבין מה עומד מאחורי פגיעה בכבוד כל אדם, בילד קטן אף עוד יותר, כי הפגיעה יכולה להישאר לאדם טראומה לכל החיים, וכתוב: "חביב אדם שנברא בצלם", מכאן אומר מוהרנ"ת שפגיעה בכבוד החבר, היא:

פגיעה בכבודו של מלך מלכי המלכים – הקב"ה!

אדם פוגע בחברו, פוגע אוטומטית במשולש:

"קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא - חד הם"!

'חד הם' – פגיעה משולבת - בחבר, בקב"ה ובחלקו של החבר בתורה.

ואדם שפגע בחברו ולא פייסו, נענש:

מידה כנגד מידה!

לאבד את העולם הבא - לא עונש קשה מידי?

מוהרנ"ת מסביר את הקשר בין החטא לעונשו, ואומר שאדם שמבזה או מבייש את חברו, הוא:

לוקח מהחבר את כבודו, ומעביר את כבוד חברו - לעצמו!

ולכן, נענש - מידה כנגד מידה:

הלוקח את כבוד חברו, לוקחים ממנו את כבודו - בעולם הבא!

הקב"ה ארך אפיים ורב חסד, ומאפשר לאדם לתקן מעשיו, ואם לא תיקן דומה הדבר לכרטיס אשראי שמעבירים בקופה, ובסוף החודש מגיע יום הפירעון, ואין שכחה תחת כיסא כבודו...

פגיעה בכבוד החבר ברבים יותר חמורה, כי הזיקה יותר לחברו, כיון:

שגזלה מהחבר גם את הכבוד הראוי לו - משאר חבריו!

ומסיים רבי נתן ואומר, שזאת הסיבה לעיכוב ביאת המשיח, כי:

מחלוקת ושנאת חינם – פוגעים בכבודו ונפשו של האדם!

והנפש, נמשכת אחר שורשה וכבודה – אלוקי הוא...

פגיעה בחבר – חיסור מהתורה ונותן התורה

"קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא - חד הם"!

פגיעה באחד מחלקי מה'חד הם' - פוגעת ומחסרת גם בחלקים האחרים, כי חיות האדם היא מנשמתו האלוקית, שהיא 'חלק' אלוק ממעל ממש, ועל כן, פגיעה בכבודו היא:

פגיעה בחלק האלוקי שבאדם, ופגיעה במקור כבודו - כבוד הקב"ה.

כל אדם קיבל חלק בתורה, ונבחר כ'צינור' שליח לכלל ישראל לגילוי חלקו בתורה, וכשנפשו נפגעת, הוא אינו יכול לעשות את שליחותו...

כשחברך בייש או פגע בך, האם קל לך להתפלל או ללמוד תורה? או לחדש בתורה?

פגיעה בכבוד מורגשת בגוף כחולשה פיזית או כאב אחר, וגורמת לאדם עייפות וכבדות, עד שלפעמים האדם מאבד את האנרגיה והכח ואינו מצליח לתפקד, ומוותר על תוכניותיו, מה שמסביר עד כמה:

הפגיעה משולשת, והחוט המשולש לא במהרה ינתק.

מכאן ניתן להבין את עונשם של תלמידי רבי עקיבא, שהפסידו את חלקם בתורה:

כי גרמו לחברם להפסיד את כבודו בחלקו בתורה.

'אכן נודע הדבר' – סיבת עיכוב ביאת המשיח!

משה רבנו ראה אדם שמכה את חברו, ואמר: "רשע, למה תכה רעיך" (שמות ב', יג') ובפסוק יד':

"ויירא משה, ויאמר – אכן נודע הדבר" מה נודע?

ידוע מכתבי האריז"ל, שגלות מצרים נועדה לתקן את חטא דור המבול.

ולכן, כשמשה רבנו ראה שני אנשים רבים, אמר:

"אכן נודע הדבר" – ואמרו חז"ל, ישראל בגלות מכיון שעדיין הם פוגמים במשפט, כי מחלוקת ומריבות הם - היפך המשפט, שהוא:

בבחינת שלום, כמו שכתוב: "אמת ומשפט - שלום שפטו".

ועל זה אמר משה רבנו:

"אכן נודע הדבר" – ישראל עדיין בגלות, מחמת - פגם המשפט!

עיכוב ביאת המשיח – עד מתי?

הסיבה שעבורה הגלות לא נגמרה, היא הפגיעה והביזיון שמבזה אחד את חברו, המחלוקת שלא נגמרת... והשבוע ראינו ושמענו, ואוי לנו.

בעבור 'שנאת חינם' נחרב בית המקדש השני, אומר מוהרנ"ת:

שנאת חינם, היא הסיבה העיקרית - עיכוב ביאת המשיח!

כל מחלוקת וביזיון שגורמים לפגיעה של אחד בכבוד חברו, גורמים עוד להארכת הגלות.

עם תפילה וקצת ענווה תצליח להתגבר על יצר הכבוד, ולכבד את הקב"ה וחברך, ואם רק תסכים קצת למחול על כבודך, ולהגדיל את כבוד ה' יתברך:

תזכה להיות מאלה שבזכותם בית המקדש יבנה! (ליקוטי הלכות, פר' שמות).

אם תרצה לקבל פני משיח, ולראות את בית המקדש ביופיו והדרו, אז:

אתה כבר יודע מה לעשות...

שנזכה במהרה, אמן!