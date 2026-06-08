הוד קדומים מעל גיל 60 | זקני החסידים התכנסו ב'באר יעקב' בראשות האדמו"ר שבת של התרוממות במושב 'באר יעקב': האדמו"ר מויז'ניץ שבת יחד עם זקני החסידים בני ה-60 ומעלה שהגיעו מכל רחבי תבל | המפגש הייחודי, העובדות ההיסטוריות שנחשפו בשיח החסידים והאווירה המיוחדת שהחזירה את המשתתפים לימי הדורות הקודמים | צפו בתיעודים מערב ומוצאי שבת (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:21