מעל גיל 60 | זקני החסידים התכנסו ב'באר יעקב' בראשות האדמו"ר

בשבת קודש שבוע שעבר התקיימה שבת התאחדות מיוחדת ומרוממת בראשות האדמו"ר מויז'ניץ במיוחד לזקני החסידים מארץ ישראל ומחו"ל.
השבת הייחודית נערכה עבור זקני החסידים בני שישים ומעלה, אשר התכנסו ובאו למושב 'באר יעקב' לשבת של התרוממות, התחזקות והתעלות.
במהלך השבת התקיימו שיח חסידים ברגש רב, בהן העלו המשתתפים זיכרונות קדומים, עובדות והנהגות קודש, לצד הדרכות יסוד בענייני חינוך, עבודת ה’ ודרכי החסידות כפי שקיבלו וראו אצל האדמו"רים, בעל ה”אמרי חיים” זי”ע ובעל ה”ישועות משה” זי”ע.
האווירה המיוחדת ששררה במשך השבת כולה העניקה למשתתפים הזדמנות נדירה לחוות מחדש את הווי הדורות הקודמים, להתחזק באורחות הקודש ולהעביר את מסורת החסידות לדורות הבאים.
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