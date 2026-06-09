צפו בגלריה אחרי השנים הקשות; רגעי הנחת של הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר מתוך שמחה ונחת חגג אמש המשפיע הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, שמחת בר המצווה לנינו, נכד לבנו המנוח ז"ל • עם הגעתו העניק דורון דרשה לחתן המצוות, סט ש"ס מפואר • סיקור מרומם (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:25