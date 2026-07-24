בהנחיית השרה רגב: ספינת רשות הנמלים תצטרף לחיפושים אחר יובל

יובל כוגן ( צילום: דוברות המשטרה )

בהנחיית שרת התחבורה מירי רגב, ספינה של רשות הספנות והנמלים תצטרף במהלך היום (שישי) למאמצי החיפוש אחר יובל כוגן, ילד בן ה-4 הנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון. הספינה, המצוידה באמצעי סריקה מתקדמים, תפעל בשיתוף מלא עם כלל כוחות החירום וההצלה הפועלים בשטח.

המהלך מגיע על רקע החיפושים הנרחבים שנמשכים כבר מעל 24 שעות, כאשר מאות כוחות משטרה, זק"א, מד"א, צוללנים וכוחות נוספים פועלים במקביל בשלוש זירות - בים, באוויר ועל פני הקרקע. הילד נעלם אתמול בשעה 13:00 באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף בחוף הצפוני של אשקלון, בעת שהיה בטיול משפחתי עם אביו ואחיותיו. "כולנו מתפללים ומקווים לבשורות טובות", מסרה השרה רגב. "הנחיתי להעמיד לרשות מאמצי החיפוש את כל האמצעים הימיים שבאחריות משרד התחבורה ורשות הספנות והנמלים. בשעה קשה זו, כל דקה חשובה וכל סיוע יכול לעשות את ההבדל. אני מחזקת את משפחתו של יובל ומתפללת יחד עם כל עם ישראל לשובו בשלום". נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הבוקר עם דינה כוגן, אימו של יובל, והביע את דאגתו העמוקה. במהלך השיחה עדכן הנשיא את האם כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ בנושא. האם הודתה לנשיא, אך ביקשה ממנו להעביר את זעקתה לציבור הרחב לסייע בחיפושים.

התיעוד האחרון של יובל כוגן - צילום: מצלמת אבטחה התיעוד האחרון של יובל כוגן | צילום: צילום: מצלמת אבטחה 10 10 0:00 / 0:28

"אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה האם בדאגה רבה. "אני רוצה שיהיו עוד כוחות מעבר למשטרה והשב"כ, אני רוצה להקפיץ את כולם. אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות".

על פי הדיווחים, הילד התחיל לחקור שיח בדיונות בעת הטיול המשפחתי, וכעבור 3-4 דקות של חוסר תשומת לב נעלם כלא היה. תנאי השטח בזירת האירוע מורכבים ביותר - מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים, הכוללת מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

על פי דברי האם, יובל אינו יודע לשחות ומפחד מהים. התיעוד האחרון של הילד עם אביו ואחיותיו פורסם הבוקר, כפי שנקלט במצלמות האבטחה בחוף רגעים ספורים לפני היעלמותו המסתורית.

מפקד תחנת אשקלון סגן-ניצב אלדד אלישיב מסר אמש: "האב איבד את בנו בשטח שנמצא צפונית לאשקלון. מדובר בשטח פתוח רחב-היקף, שממערבו הים, מדרום אשקלון ומצפון ניצנים. פרסנו כוחות בשליטה מלאה על השטח הזה. מסוק ורחפנים באוויר, ומלא מתנדבים הגיעו לסייע לנו מכל הכוחות".

הצטרפות הספינה של רשות הספנות והנמלים למאמצי החיפוש מהווה תוספת משמעותית ליכולות הסריקה הימית, במיוחד לאור האמצעים המתקדמים שבהם היא מצוידה. כוחות החירום ממשיכים במרוץ נגד הזמן לאיתורו של יובל, כאשר המשפחה והציבור הרחב ממשיכים להתפלל לשובו בשלום.