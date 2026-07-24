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חד"ש מגנה את חיסול המחבלים מהפיגוע: "הכיבוש מביא רק דם ועוד דם"

המפלגה מגנה את הרג האזרחים בכפר תל • תוקפת את מדיניות הממשלה ומאשימה: "מחבלים בחליפות" | בעקבות הפיגוע הקטלני (פוליטי מדיני)

10תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

מפלגת חד"ש פרסמה הבוקר (ו') תגובה חריפה בעקבות ה הקטלני שהתרחש אתמול בכפר תל שבשומרון, שבו נהרגו ארבעה פלסטינים ומתנחל ישראלי אחד. בהודעת המפלגה, היא מגנה את הרג האזרחים אך במקביל תוקפת בחריפות את מדיניות הממשלה ואת פעילות המתנחלים באזור.

"במשך שנים אנחנו מתריעים שהכיבוש לא יביא ביטחון, אלא רק עוד ועוד דם, ועוד ועוד קורבנות", נכתב בהודעת חד"ש. המפלגה מאשימה את הממשלה: "זו התוצאה הישירה של מדיניות הממשלה, שמעמיקה את הכיבוש, מרחיבה את ההתנחלויות ומטפחת טרור מתנחלים במקום לקדם פתרון מדיני".

כזכור, בפיגוע שאירע אתמול במרחב הכפר תל נהרג בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב. המחבל חטף נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים. כוחות צה"ל חיסלו את המחבל זמן קצר לאחר מכן והשיבו את הנשק שנחטף.

חד"ש מעלה שאלות קשות בהודעתה: "איש אינו שואל מדוע שוב נכנסים אזרחים ישראלים חמושים אל לב כפר פלסטיני, ומדוע ממשלת הימין ממשיכה לאפשר פרובוקציות שתוצאותיהן ידועות מראש". המפלגה מוסיפה ומתריעה: "ובמקום לשאול את השאלות הללו, כבר נשמעות קריאות ל'נקמה' מצד שרים, חברי כנסת ומתנחלים".

ביקורת על אימוץ גרסת הצבא

בהודעתה, חד"ש מבקרת גם את הגוף הפוליטי הליברלי: "אפילו פוליטיקאים מהגוש הליברלי מיהרו לאמץ את גרסת הצבא והמתנחלים". המפלגה מפנה לעובדה שגם לפי הודעת , הטיול בשטחי A ו-B שבמהלכו התפתח האירוע לא היה מאושר ולא תואם. "הם פשוט נכנסו לכפר פלסטיני עם נשקים שלופים", נכתב בהודעה.

המפלגה מזהירה מפני השלכות קריאות הנקמה: "קריאות הנקמה מבטיחות רק עוד שפיכות דמים, וזה בדיוק מה שממשלת נתניהו-בן גביר-סמוטריץ' רוצה להנציח". חד"ש מסיימת את הודעתה במסר ברור: "כל עוד הכיבוש יימשך, נמשיך לראות את אותו מעגל דמים חוזר על עצמו. זה או סיום הכיבוש, או ברבריות. אין דרך שלישית".

רקע: מפלגה שנויה במחלוקת

יצוין כי מפלגת חד"ש ידועה בעמדותיה הביקורתיות כלפי מדיניות הממשלה בשטחים. בעבר, נעצר מזכיר המפלגה בשפרעם לאחר שהביע הזדהות עם ארגון הטרור חמאס. כמו כן, שרת הפנים לשעבר איילת שקד כינתה את הסיעות הערביות חד"ש ותע"ל "מחבלים בחליפות" וטענה כי "אין להם מקום בכנסת ישראל".

בתוך כך, צה"ל הכריז על עוצר יציאות ברחבי השומרון והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת בגזרה. כוחות הביטחון פועלים לאיתור המעורבים בפיגוע ולמניעת פיגועים נוספים. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב והנחה על תגבור רחב של כוחות במרחב.

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9
מה הקטע עם הכתיבה המתונה כלפי מפלגת חדש ועמדותיה, כאילו בגלל שאנחנו חרדים אז כבר לא ברור שזה סכנת נפשות למסור שטחים ולהחזיק בדעה שהערבים הם אנשי שלום?? אל תאבדו את הכיוון בבקשה. מפלגה כזו לא צריכה לזכות לסיקור ואזכור
הלו
8
ברוך שעשני חרדי...לא שמולן מטורלל ללא דעת...לא מתנחל צמא דם שרוצה מלחמות ב 50 שנה הקרובים...יש לנו בני התורה המון מה למכור גם בנושא הרגיש הזה ביחס מול הערבים..אפשר להיות נורמליים
נונו
7
ההתנתקות תביא ביטחון ושלום נשאיר את האדמה לאוייב ונברח ! נקרא לזה התנקות או התנתקות אנחנו גיבורים מתנתקים הם שם אנחנו פה ואחרי זה יבוא אהוד ברח ויגיד "שקט תמורת שקט" יען כי בכוונתו לעשות לאוייב רעש
אורי
6
הם יכולים להגיד מה שרוצים, כי יש להם גבוי מהבג"ץ!
נפתלי
5
בס"ד מה אתם רוצים מחד"ש משה רדמן מועמד מס' 9 ברשימה של יאיר גולן שלח תנחומים 'למשפחות' הנרצחים בפיגוע בין למשפחת היהודי הנרצח ובין למשפחות החלאות הערבים הרוצחים, ואם יש לנו מתוכינו חלאה כזאת מה לנו ללין על חד"ש בית היוצר לחלאות
יהודי
4
איפה היא עם הפגיעה בבטחון המדינה ?
איפה היועמשית?
היא עסוקה בהשמדת לומדי התורה..אין זמן למוות של יהודים ..קטן עליה
נונו
3
פיגוע שארע היום!!!!!!!!!!
יהודי נורמאלי
2
על פי דין תורה לכל חברי המפלגה הנ''ל יש דין רודף עיין שעות חוות יאיר ויביע אומר חלק ז
צדיק
1
הם צודקים, אם יורקים עלינו ואמרים שזה גשם... את כהנא פסלו, והיצור הזה יושב בכנסת.
ירושלמי

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