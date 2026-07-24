מפלגת חד"ש פרסמה הבוקר (ו') תגובה חריפה בעקבות הפיגוע הקטלני שהתרחש אתמול בכפר תל שבשומרון, שבו נהרגו ארבעה פלסטינים ומתנחל ישראלי אחד. בהודעת המפלגה, היא מגנה את הרג האזרחים אך במקביל תוקפת בחריפות את מדיניות הממשלה ואת פעילות המתנחלים באזור.

"במשך שנים אנחנו מתריעים שהכיבוש לא יביא ביטחון, אלא רק עוד ועוד דם, ועוד ועוד קורבנות", נכתב בהודעת חד"ש. המפלגה מאשימה את הממשלה: "זו התוצאה הישירה של מדיניות הממשלה, שמעמיקה את הכיבוש, מרחיבה את ההתנחלויות ומטפחת טרור מתנחלים במקום לקדם פתרון מדיני".

כזכור, בפיגוע שאירע אתמול במרחב הכפר תל נהרג בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד וחבר כיתת הכוננות של היישוב. המחבל חטף נשק מרכז ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים. כוחות צה"ל חיסלו את המחבל זמן קצר לאחר מכן והשיבו את הנשק שנחטף.

חד"ש מעלה שאלות קשות בהודעתה: "איש אינו שואל מדוע שוב נכנסים אזרחים ישראלים חמושים אל לב כפר פלסטיני, ומדוע ממשלת הימין ממשיכה לאפשר פרובוקציות שתוצאותיהן ידועות מראש". המפלגה מוסיפה ומתריעה: "ובמקום לשאול את השאלות הללו, כבר נשמעות קריאות ל'נקמה' מצד שרים, חברי כנסת ומתנחלים".

ביקורת על אימוץ גרסת הצבא

בהודעתה, חד"ש מבקרת גם את הגוף הפוליטי הליברלי: "אפילו פוליטיקאים מהגוש הליברלי מיהרו לאמץ את גרסת הצבא והמתנחלים". המפלגה מפנה לעובדה שגם לפי הודעת צה"ל, הטיול בשטחי A ו-B שבמהלכו התפתח האירוע לא היה מאושר ולא תואם. "הם פשוט נכנסו לכפר פלסטיני עם נשקים שלופים", נכתב בהודעה.

המפלגה מזהירה מפני השלכות קריאות הנקמה: "קריאות הנקמה מבטיחות רק עוד שפיכות דמים, וזה בדיוק מה שממשלת נתניהו-בן גביר-סמוטריץ' רוצה להנציח". חד"ש מסיימת את הודעתה במסר ברור: "כל עוד הכיבוש יימשך, נמשיך לראות את אותו מעגל דמים חוזר על עצמו. זה או סיום הכיבוש, או ברבריות. אין דרך שלישית".

רקע: מפלגה שנויה במחלוקת

יצוין כי מפלגת חד"ש ידועה בעמדותיה הביקורתיות כלפי מדיניות הממשלה בשטחים. בעבר, נעצר מזכיר המפלגה בשפרעם לאחר שהביע הזדהות עם ארגון הטרור חמאס. כמו כן, שרת הפנים לשעבר איילת שקד כינתה את הסיעות הערביות חד"ש ותע"ל "מחבלים בחליפות" וטענה כי "אין להם מקום בכנסת ישראל".

בתוך כך, צה"ל הכריז על עוצר יציאות ברחבי השומרון והחל בהיערכות לפעילות מבצעית נרחבת בגזרה. כוחות הביטחון פועלים לאיתור המעורבים בפיגוע ולמניעת פיגועים נוספים. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב והנחה על תגבור רחב של כוחות במרחב.