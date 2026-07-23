ליל השידוכים הגדול והנס הפלאי לאירוסין עוד השנה!

מאות מאורסים מידי שנה בלילה אחד שהפך ל'ליל הישועה הפלאי' ( צילום: באדיבות המצלם )

אם עדיין לא שמעתם את צמד המילים 'טו באב - אירוסין' תבדקו שאתם מחוברים למרכז ההוויה החרדית. מה שהחל בלחישה הפך לסיפור ענק של מופת שאין לו הסבר אחר, אבל ליל טו באב גורר אחריו שובל של ניסים שהפך לנהר. מאות מאורסים מידי שנה בלילה אחד שהפך ל'ליל הישועה הפלאי' וההתנעה של עולם השידוכים החרדי. 'ט"ו באב', הלילה שהיה חג השידוכים בזמן חז"ל, הופך בשנים האחרונות לאבן הבוחן של עולם השידוכים ולכזה שמעצב את הרשימה השנתית של מי שיזכו להתארס עוד השנה, ולעבור לעמודת המאורסים בעיתונות החרדית בשידוך מושלם במזל טוב.

גם אתם יכולים >> בהיכלי הישיבות והסמינרים עוקבים אחרי התופעה הזו כבר כמה שנים, והנתונים אותם מציגים גם עשרות שדכנים ושדכניות לא פחות ממדהים. מדובר על מספרים בלתי נתפסים של שידוכים החל מקיום הסגולה הזו כאשר כל שידוך שלישי מתברר ששמות החתן או הכלה או שניהם הוזכרו במעמד הסגולה ההוא. מסתדר שאין לזה הסבר ברור אבל באלפי בתים מספרים סיפור ענק של בשורה והצלה שהפכה מהיסוד את שגרת החיים ובנתה דור של זוגות צעירים מאושרים. סגולת שידוכים מוכחת וזועקת שהפכה לשיח החם ביותר בימים האחרונים.

באלפי בתים מספרים סיפור ענק של בשורה והצלה ( צילום: באדיבות המצלם )

מאחורי הניסים הללו מסתתר סגולת רינה של תורה בליל טו באב המתקיימת על ציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה. את הסגולה המדהימה הזו גילה מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל באופן נדיר אולי הנדיר ביותר בחייו, כשהוא מצביע על הלילה הזה ועל סדר התפילה הזו כמי שתתקבל ויזכו בה לשידוך בקרוב ובנקל עד כדי כך שמרן הכריע כי ההשתתפות בתפילה היא ההשתדלות הנכונה לאבא ולאמא לזכות לשמחת ילדיהם.

משבר השידוכים הינו סוגיה כאובה ודומעת: אלפי בני ישיבות ותלמידות הסמינרים בארץ ובחו"ל מתמודדים עם אתגר השידוכים בתפילה ותקווה לזכות לסיים את מסע 'קריעת ים סוף' הפרטי שלהם ולמצוא את בן ובת הזוג. לא מדובר בתופעת שוליים אלא בהמוני בחורים מצוינים מכותל המזרח של עולם הישיבות ומאות בנות מטובי הסמינרים הנחשקים ביותר, כאלו שתקופת השידוכים מתארכת אצלם זמן רב מהצפוי, והם עדיין לא זכו למצוא את שלמותם ולעמוד מתחת החופה. הנושא נמצא באופן קבוע על שולחנם של גדולי הדור שהגדירו אותו בשיחות שונות כ'כבעיית הדור'.

קרן האור הבולטת בחשכה זו, הוא 'ליל הישועה' הפלאי של אלפי רווקים ורווקות, מעמד הסגולה של רינה של תורה בטו באב על ציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה.

ומי שהיה שם במעמד לא מתפלא. הציון עצמו רטוב מדמעות, שאגה אדירה של תפילה שקורעת את הלב בדמעה טהורה. וכשסדר הסגולה מגיע לעריכת פדיון נפש ופסוקי קר"ע שט"ן בעד כל שם באופן אישי, התפילה והדמעה מרקיעה שחקים. זעקה קורעת לב מול דממת הגליל, קול שוועה ודמעה וישועה. ומעל הכל, הרגעים המופלאים הללו של עריכת סדר 'פדיון נפש' שעליו העיר רבי חיים ויטאל כי היו מנסים אותו אלף פעמים ויותר ותמיד היה מופת לישועה.

להעברת שמכם ושם יקירכם למעמד הגדול >>

המקור לסגולה מדברי המשנה במשנה כיום השידוכים הגדול של כלל ישראל ו'לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב'. ומי שגילה את הסוד הזה של סדר הסגולה הפלאית, הוא מרן שר התורה הגר"חקנייבסקי זצ"ל שכאמור דחף את כל מי שממתין לשידוך שידאג שיזכירו שם את השם שלו: "היא ההשתדלות הנכונה לאבא ולאמא כדי לזכות לשמחת ילדיהם ולראות אותם עומדים מתחת החופה".

הנושא נמצא באופן קבוע על שולחנם של גדולי הדור שהגדירו אותו בשיחות שונות כ'כבעיית הדור' ( צילום: באדיבות המצלם )

שדכנים ושדכניות מציינים נתון עובדתי מדהים, לפיו אלפי(!) שמות שמופיעים במדורי ה'מאורסים' בעיתונות החרדית, רובם המוחלטהוזכרו ברשימת השמות במעמד הסגולה בשנה שעברה, כשהם זוכים להתארס בתוך שנה עד לטו באב זה, מה שמסביר את הדריכות והשיח הגובר ברחוב החרדי סביב יום טו באב והסגולה המיוחדת בו – פעם אחת בשנה, מופת פלאי שאין לו הסבר ואין לו הבנה, זה פשוט עובד!

לעריכת סדר 'פדיון נפש' בעדכם >>

במרכז המעמד שיתקיים ביום שלישי ליל ט"ו באב בעמוקה ישתתפו מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א שעומדים בראש התפילה, כשאיתם המקובל רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א שיקיים את סגולת וסדר 'פדיון נפש' בהזכרה אישית מיוחדת, פלא פלאים שגילה רבי חיים ויטאל גדול תלמידי האריז"ל שכתב "כבר היו מנסים דבר זה אלף פעמים והועיל בכולם"

לעריכת סדר 'קרע שטן' לפתיחת שערי הברכה והזיווג >>

ברינה של תורה מספרים על התופעה שמביאה אליה אלפי שמות בהיקף שלא היה מוכר עד כה, כשהם נערכים עם מוקד מיוחד לקבל את אלפי השמות מהארץ ומחו"ל להזכרת כל שם ושם בנפרד