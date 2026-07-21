אדם נרדם באמצע יום עבודה ( צילום: AI )

כששומעים את המושג "זכויות רפואיות", רוב האנשים מדמיינים מצב רפואי קשה או אדם שאינו מסוגל לעבוד. אלא שבפועל, במקרים מסוימים גם אנשים שממשיכים לעבוד, לפרנס את המשפחה ולנהל שגרת חיים עשויים להיות זכאים לזכויות שונות בהתאם למצבם הרפואי ולתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

אז למה כל כך הרבה אנשים בכלל לא בודקים? "אני עוד עובד, אז כנראה שלא מגיע לי" זו אולי הטעות הנפוצה ביותר. טרגדיה: נפטרה האישה החרדית שנפצעה קשות בתאונה המחרידה כיכר השבת | 12:57 היכולת להמשיך לעבוד אינה שוללת בהכרח זכויות רפואיות. יש אנשים שמתמודדים במשך שנים עם מחלה כרונית, כאבים, טיפולים רפואיים או ירידה בתפקוד, אך ממשיכים להגיע לעבודה בכל יום. רבים מהם כלל אינם יודעים שבמקרים מסוימים ייתכן שקיימות זכויות שכדאי לבדוק. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו, ולכן אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. התרגלנו לחיות עם הבעיה יש מצבים רפואיים שמתפתחים בהדרגה. כאבי גב שהפכו לחלק מהשגרה, סוכרת שמצריכה טיפול קבוע, מחלת לב, מחלות אוטואימוניות, פיברומיאלגיה, פרקינסון, טרשת נפוצה או מחלות כרוניות אחרות – עם הזמן אנשים פשוט מסתגלים. אבל העובדה שהתרגלתם למצב לא אומרת שהוא אינו משפיע על חיי היום-יום. בדקו עכשיו אם מימשתם את הזכויות המגיעות לכם >> לעיתים דווקא מי שממשיך "להחזיק מעמד" במשך שנים, אינו עוצר לבדוק האם המצב הרפואי שלו עשוי להקנות לו זכויות.

לא תמיד מדובר רק בקצבה

כשאומרים "ביטוח לאומי", רוב האנשים חושבים מיד על קצבה חודשית.

בפועל, עולם הזכויות הרפואיות רחב יותר, ובמקרים מסוימים עשויות להיות זכויות גם מול קרנות פנסיה, חברות ביטוח או מס הכנסה, בהתאם למצב הרפואי ולנתונים האישיים.

לכן חשוב להסתכל על התמונה המלאה ולא רק על גוף אחד.

מתי כדאי לעצור ולבדוק?

ייתכן שכדאי לבחון את הזכויות אם אתם או בן משפחה:

• מתמודדים עם מחלה כרונית.

• חוו החמרה במצב הרפואי.

• מתקשים לבצע פעולות שבעבר היו פשוטות עבורם.

• מתקשים להמשיך לעבוד באותה מתכונת.

• נזקקים לטיפולים רפואיים באופן קבוע.

גם אם אינכם בטוחים שמגיע לכם דבר, בדיקה יכולה לספק תמונה ברורה יותר ולמנוע מצב שבו מוותרים על זכויות רק בגלל חוסר ידע.

אל תחליטו לבד שלא מגיע לכם

אחת הסיבות המרכזיות לכך שאנשים מפספסים זכויות היא שהם פוסלים את עצמם מראש.

"אני צעיר מדי", "אני עדיין עובד", "יש אנשים במצב הרבה יותר קשה ממני" אלו משפטים שנשמעים לא מעט, אבל הם אינם יכולים לקבוע האם קיימת זכאות.

רק בחינה של המצב הרפואי ושל תנאי הזכאות יכולה לתת תשובה אמיתית.

השורה התחתונה

רבים מאיתנו רגילים לחשוב על ביטוח לאומי רק כעל תשלום חודשי שיורד מהמשכורת. אך כאשר מתמודדים עם מחלה, פציעה או ירידה בתפקוד, ייתכן שכדאי לעצור ולבדוק האם קיימות זכויות שעשויות להיות רלוונטיות.

חברת לבנת פורן, הפועלת כבר למעלה מ־20 שנה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מסייעת לאנשים להבין אילו זכויות עשויות להיות רלוונטיות עבורם בהתאם למצבם האישי והרפואי, ומלווה אותם לאורך התהליך מול הגופים הרלוונטיים.