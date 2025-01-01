כאב הוא לא דבר סתמי, הוא תמיד מגיע כדי לומר לנו שיש כאן מסר חשוב שהמוח רוצה להעביר| אם אדם מרגיש כאב, זה סימן טוב המצביע על כך שיש דרך לברר ולפתור את הבעיה | הפסיכותרפיסט הקליני ומומחה הכאבים חושף בראיון כיצד אבחנות רפואיות קונבנציונליות המנבאות חיים עם כאב, שולחות מסר של איום למוח • צפו/האזינו
כאשר מתבשרים על בן משפחה שלקה במחלה כרונית כשלהי במשפחה לעתים נדמה כי לא נורא העיקר חיים עם זה, השאלה המרכזית במחלות כרוניות היא האם אתה מודע למחלה שלך? עד כמה הסביבה של החולה תמכת בו? ולמה ידע זה ככ' חשוב? (בריאות)
כ-500 איש ביקרו באוהל הבריאות של "איחוד הצלה" שהוקם בשיתוף חברת "הראל" ברמת גן. אנשי רפואה ערכו לבאי המקום בדיקות מדדים במטרה לזהות סימנים למחלות כרוניות • אלי ביר, נשיא "איחוד הצלה": "מצאנו פער בין האופן בו נבדקים תפסו את מצבם הבריאותי לבין תוצאות המדדים. זיהינו אנשים שתוצאת בדיקת לחץ הדם שלהם היתה גבוהה מאוד מהרצוי שכלל לא היו מודעים לאפשרות כי ייתכן והם סובלים מכך" (חדשות, בריאות)