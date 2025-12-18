כואב לכם? זה סימן טוב: תגידו תודה על הסימן

בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח שוב את הפסיכותרפיסט הקליני ניסים אשכנזי.

אשכנזי, המומחה לכאבים פיזיים ונפשיים, חושף כיצד המוח מייצר כאב כרוני, ומדוע 20% מהעולם ממשיכים לסבול ממנו למרות הקידמה.

על פי אשכנזי, 20% מהאוכלוסייה העולמית סובלים מכאבים כרוניים, נתון המעיד על כשל בטיפול המסורתי. הוא טוען כי כאב שנמשך יותר משלושה חודשים הוא לרוב תוצאה של עומס נפשי ורגשי. הכאב תמיד מגיע מהמוח קודם כל, ומשמש כמסר רב עוצמה של המוח לאדם: "קורה משהו בחיים שלך, תתעורר".

אשכנזי מדגיש כי אחת הסיבות העיקריות להתמשכות הכאב היא המסרים המאיימים שמגיעים לעיתים מהרפואה הקונבנציונלית, כמו אבחנות שקובעות "תצטרך להתמודד לנצח". מסרים אלו גורמים למוח להישאר בדריכות יתר ולהפעיל מערכת אוטונומית המייצרת כאב באופן אוטומטי.

הבשורה המשמעותית היא שהתהליך הזה הפיך. בשיטת הטיפול הייחודית (TMS), המטופלים הופכים ל"סטודנטים" הלומדים את מנגנון הכאב. הם מסירים ספקות והתניות שנוצרו, כדוגמת המיתוס על הצורך להתכופף עם הברכיים בהרמת קופסאות – מיתוס ש"אין שום מחקר שמעיד על זה". הבנה זו מאפשרת למוח לשנות כיוון ולהפסיק את למידת הכאב, ומעניקה תקווה גדולה: אם מרגישים כאב, זה סימן טוב, שכן יש עוד דרך לברר ולפתור אותו.