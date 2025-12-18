כיכר השבת
להודות ולהלל

כואב לכם? זה סימן טוב: תגידו תודה על הסימן

כאב הוא לא דבר סתמי, הוא תמיד מגיע כדי לומר לנו שיש כאן מסר חשוב שהמוח רוצה להעביר| אם אדם מרגיש כאב, זה סימן טוב המצביע על כך שיש דרך לברר ולפתור את הבעיה | הפסיכותרפיסט הקליני ומומחה הכאבים חושף בראיון כיצד אבחנות רפואיות קונבנציונליות המנבאות חיים עם כאב, שולחות מסר של איום למוח • צפו/האזינו

ניסים אשכנזי, מומחה לכאבים (צילום: כיכר השבת)

בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח שוב את הפסיכותרפיסט הקליני ניסים אשכנזי.

אשכנזי, המומחה לכאבים פיזיים ונפשיים, חושף כיצד המוח מייצר כאב כרוני, ומדוע 20% מהעולם ממשיכים לסבול ממנו למרות הקידמה.

על פי אשכנזי, 20% מהאוכלוסייה העולמית סובלים מכאבים כרוניים, נתון המעיד על כשל בטיפול המסורתי. הוא טוען כי כאב שנמשך יותר משלושה חודשים הוא לרוב תוצאה של עומס נפשי ורגשי. הכאב תמיד מגיע מהמוח קודם כל, ומשמש כמסר רב עוצמה של המוח לאדם: "קורה משהו בחיים שלך, תתעורר".

אשכנזי מדגיש כי אחת הסיבות העיקריות להתמשכות הכאב היא המסרים המאיימים שמגיעים לעיתים מהרפואה הקונבנציונלית, כמו אבחנות שקובעות "תצטרך להתמודד לנצח". מסרים אלו גורמים למוח להישאר בדריכות יתר ולהפעיל מערכת אוטונומית המייצרת כאב באופן אוטומטי.

הבשורה המשמעותית היא שהתהליך הזה הפיך. בשיטת הטיפול הייחודית (TMS), המטופלים הופכים ל"סטודנטים" הלומדים את מנגנון הכאב. הם מסירים ספקות והתניות שנוצרו, כדוגמת המיתוס על הצורך להתכופף עם הברכיים בהרמת קופסאות – מיתוס ש"אין שום מחקר שמעיד על זה". הבנה זו מאפשרת למוח לשנות כיוון ולהפסיק את למידת הכאב, ומעניקה תקווה גדולה: אם מרגישים כאב, זה סימן טוב, שכן יש עוד דרך לברר ולפתור אותו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר