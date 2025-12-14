ניהול סוכרת מלווה במתח יומיומי שכולל תרופות וחששות בריאותיים לטווח ארוך, ובדיקות סוכר תכופות רק מוסיפות לעומס. רוב האנשים מודדים את רמות הסוכר באמצעות דקירות באצבע או חיישן המוחדר מתחת לעור ומודבק לגוף. למי שסובל ממחטים, זה עלול להיות החלק הקשה ביותר ביום.

חוקרים מ־MIT עובדים על חלופה חדשה שעשויה לשנות את התמונה. הם פיתחו מכשיר שמאיר את העור באור אינפרא אדום, ומודד את רמות הסוכר בדם בלי לפצוע את העור כלל.

הטכנולוגיה מבוססת על ספקטרוסקופיית ראמאן, שיטה הבוחנת כיצד האור מתפזר כאשר הוא פוגע במולקולות ברקמה. במערכות ראמאן קודמות נאספו כ־1,000 תחומי ספקטרום (טווחים שונים של אור), דבר שיצר הרבה רעש והכביד על העיבוד. צוות MIT גילה שלמעשה די בשלושה תחומים בלבד כדי לחשב את רמות הגלוקוז במדויק.

צמצום המידע מאפשר מכשיר קטן, מהיר וזול יותר, וגם משפר את זמן התגובה מאחר שאין צורך לעבד נתונים מיותרים.

למרות החורף: ילד בן שמונה הוכש על ידי נחש ופונה למחלקת טיפול נמרץ בני סולומון | 13.12.25

במחקר שנמשך ארבע שעות שתה מתנדב שני משקאות גלוקוז, ובמהלכו נלקחו מדידות כל חמש דקות. הסורק החדש הציג מדד סוכר זהה לשני מדי סוכר מסחריים שהמשתתף נשא על גופו. התוצאה הפתיעה את החוקרים, במיוחד משום שהמכשיר עדיין נמצא בשלבי פיתוח מוקדמים.

הגרסה הנוכחית של המערכת גדולה בערך כמו קופסת נעליים. המשתמש מניח את זרועו על המכשיר לסריקה של כ־30 שניות, בזמן שאלומת אור קטנה חודרת דרך חלון זכוכית אל העור וחוזרת עם שינויים זעירים באורך הגל, שמעידים אילו מולקולות נמצאות ברקמה. לאחר הצלחת הדגם הזה, בנו המהנדסים אב־טיפוס קטן יותר, בגודל של טלפון נייד, שכבר נמצא בניסויים קליניים עם אנשים בריאים ועם טרום־סוכרתיים. ניסוי רחב יותר, שיכלול חולי סוכרת, צפוי להתחיל בשנה הקרובה.

היעד לטווח ארוך שאפתני עוד יותר. החוקרים מאמינים שניתן יהיה לצמצם את החומרה לגודל של שעון יד, ולוודא שהמדידה מדויקת עבור גווני עור שונים. אם שלבים אלה יצליחו, ייתכן שבעתיד יהיה ניתן לנטר סוכר בדם באמצעות שעון בלבד.

עבור מי שמתמודד עם סוכרת, הפחתה בדקירות יכולה לשנות את שגרת החיים. הדיוק שהודגם בניסויים הראשונים מראה שכלים לא פולשניים אינם חלום רחוק, אלא פתרון ממשי שיכול לעזור לזהות תנודות ברמות הסוכר במהירות רבה יותר ולהפוך משימה יומיומית מתישה לפשוטה ונוחה יותר.