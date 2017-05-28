כחודש לאחר תחילת שנת 2025, כבר ניתן להרגיש איך הגזירות הכלכליות משפיעות על הכיס שלנו. במיוחד בתקופות כאלה, חשוב על אחת כמה וכמה שנבדוק שאנחנו לא מוציאים יותר מדי כסף על דברים שהם אינם מחויבי המציאות. אך לא מדובר רק בצריכת מותרות, אלא גם בהוצאות הבסיסיות של חיינו: רבים מאיתנו עשויים להיות זכאים לקבל פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים, אך לא כולם מנצלים את הזכות הזו עד תום. במאמר זה נפרט את התנאים לקבלת הפטור, את ההליך הבירוקרטי הכרוך בו והקשיים הטמונים בו, וכיצד ניתן לגבור עליהם (כלכלה)
התמודדות נפשית מלווה בקשיים רבים לחולה ולמשפחתו. אחד הקשיים הוא ללא ספק תהליך מיצוי הזכויות בגופים השונים, שמהווה אתגר משמעותי במיוחד הנובע מחוסר ידע, חשש מסטיגמה ודיסקרטיות, חוסר נגישות של הזכויות ובירוקרטיה רבה • שאלת השאלות היא: אילו זכויות יש למתמודדי נפש? (בריאות הנפש)
הגידול במספר הילדים שסובלים מאלרגיה מסכנת חיים ומאלרגיות בכלל, עולה בשנים האחרונות בתלילות ויחד איתו גם המעמסה המוטלת על ההורים ▪ שינוי בתקנות הביטוח הלאומי הגדיל בצורה משמעותית את מספר ההורים שזכאים לקצבה עבור ילדיהם האלרגיים ▪ לפניכם הדרכה בשלבים למימוש הזכאות (בריאות)
