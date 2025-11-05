הרופא אמר שזה רק "דיכאון קל"? ייתכן ומגיע לכם כסף

ה"חיידק" הזה שחדר לחיינו ביתר שאת בשנים האחרונות, מגביל חייהם של רבים ( יח"צ )

גם אתם חושבים שאתם לא זכאים לזכויות רפואיות? ייתכן מאוד ואתם טועים. רבים מסתובבים בעולם בלי לדעת שכסף רב יכול לזרום לחשבון הבנק שלהם. בין אם מחמת מחלה (קרוהן, אפליספיה, כאבי פרקים ועוד), בין מחמת קושי תפקודי (קשיי שפה, אוטיזם) ובין מחמת הפרעה נפשית.

אחת התופעות הפחות מדוברות בהקשר הזה הינה דיכאון. כן, ה"חיידק" הזה שחדר לחיינו ביתר שאת בשנים האחרונות, מגביל חייהם של רבים ומתברר שהוא יכול לזכות את אלו החווים אותו בקצבה חודשית, לעתים גדולה מאוד ובמקרים הפחות חמורים בתשלום חד פעמי מכובד. "לדיכאון יש 3 דרגות במונחים הרפואיים", מסביר מומחה לזכויות רפואיות של חברת "שלכם". "דרגה קלה, בינונית וחמורה. כשהאבחנה הקלינית היא 'דיכאון קל' כגון דיסתימיה או אפיזודה דיכאונית קלה, אנשים רבים נוטים לזלזל או להניח ש'זה לא מספיק כדי לקבל זכויות'. אולם זו טעות שיכולה להיות שווה כסף רב. הניסיון שלנו מוכיח שגם אבחנה של הפרעת דיכאון מז'ורי בדרגה קלה יכולה להוות עילה לזכאות, בכפוף לאופי הליווי והטיפול והגבלת התפקוד בחיי היומיום הנלווית לכך. מדובר בסכומי כסף משמעותיים שיכולים להגיע לאלפי שקלים בחודש, או מענק חד-פעמי רציני".

אז מדוע כל כך הרבה אנשים אינם מקבלים את הכסף המגיע להם?

"כאן בדיוק טמון לב הבעיה. רבים פשוט מוותרים על מימוש הזכויות המגיע להם. מדובר בתהליך בירוקרטי סבוך ומתיש מול המוסד לביטוח לאומי, טפסים מורכבים, ועדות רפואיות, צורך להוכיח קשר סיבתי מובהק בין הפתולוגיה (הליקוי הנפשי) לבין הליקוי התפקודי, וכן הצורך למקד את זה בסעיפי ליקוי ספציפיים. כל אלו יוצרים חומת בלוקים שקשה מאוד לפרוץ ללא הבנה בדרכי תביעה מקצועית".

מקרים כאלה, מסתבר, מתרחשים לא מעט. "כך למשל הגיע אלינו ממש לאחרונה גבר דתי בן 45 שבמשך שנים סובל מדיכאון. רופא המשפחה אבחן אותו עם 'אפיזודה דיכאונית קלה/בינונית' והציע טיפול תרופתי. במהלך השנים הוא צמצם את היקף שעות המשרה שלו ולא העלה על דעתו בכל התקופה הזו שהוא זכאי לקצבה. בזכות ליווי מקצועי שהתמקד בהגבלות התפקודיות בפועל, הוא הוכר על ידי הביטוח הלאומי כבעל אי-כושר עבודה".

מה חברת שלכם מעניקה במקרים כאלו?

"חברת שלכם אינה עוד גורם מייעץ. החברה מתמחה בהשגת זכויות רפואיות במצבים מורכבים, ובפרט בנושאים פחות ברורים מבחינה ביטוחית, כמו הפרעות מצב רוח, דיכאון, חרדה והפרעות נפשיות אחרות. לשלכם צוות רב תחומי רחב במיוחד המורכב מרופאים מומחים (כולל פסיכיאטרים), עובדים סוציאליים ומומחי בירוקרטיה, כולם בעלי ניסיון רב שנים בהתמודדות ספציפית מול תקנות הביטוח הלאומי והדרישות המפורטות של חברות הביטוח".

"בלעדינו, רוב הסיכויים שהתובע יתייאש או פשוט יטעה בדרך שתגרום לדחיית התביעה", אומר המומחה. "הגשת תביעה לא נכונה, שימוש בלשון כללית במקום מינוח קליני מדויק או אי-צירוף חוות דעת פסיכיאטרית מבוססת, כל אחת מהטעויות הללו עלולה להוביל לדחייה, ובמקרים מסוימים אף לחסום את האפשרות לתביעה חוזרת. אנחנו יודעים בדיוק כיצד לתרגם את האבחנה, בין אם מדובר באפיזודה דיכאונית חוזרת או הפרעה נפשית מתמשכת, למונחים המזכים בשיעור נכות על פי החוק ובכך למקסם את הפיצוי".

מה נדרש מהמטופל?

"כל מה שנדרש הוא לאסוף את התיעוד הרפואי הקיים (אבחונים, סיכומי טיפול) ולתאר בפשטות ובכנות כיצד הדיכאון מגביל את התפקוד היומיומי והעבודה שלו. אנחנו כבר נעשה את שאר העבודה שלכם...".