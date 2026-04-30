מראות מתיקון ספר התורה בקופיטשניץ ( צילום: באדיבות המצלם )

חסידי ואוהדי בית קאפיטשיניץ נערכים בהתרגשות רבה לקראת שבת קודש הבעל״ט, פרשת “בהר בחוקותי”, שבת חזק ול״ז בעומר, יומא דהילולא קדישא של אדמו״ר מהוסיאטין זי״ע. בשבת מרוממת זו צפוי להיערך מעמד רב רושם של הכנסת ספרי תורה לבית המדרש של האדמו״ר, ברוב פאר והדר כיאה וכיאות.

במרכז המעמד יעמוד ספר התורה המחודש והמתוקן של באדמו״ר הזקן מסאדיגורה זיע״א, בן הסב״ק מרוז׳ין זי״ע, אשר זכה עתה לתיקון והידור מחודש. לצדו יוכנס גם ספר תורה נוסף, שהיה שייך למחברתו הטהורה, בתו של הרה״ק בעל "בית אהרן" מקארלין זי״ע. לקראת המאורע ההיסטורי, שיגר האדמו"ר "הזמנת קודש" מיוחדת לכלל החסידים והמעריצים, בה הוא קורא להם לבוא ולהשתתף בשמחתו הגדולה. במכתב, הכתוב בלשון נרגשת, פונה האדמו"ר לקהל עדתו בבקשה: "לבוא ולהשתתף בשמחתנו הגדולה והנדירה בפתיחת שערים, ולהשפיע ולהריק עלינו שפעת ברכה". האדמו"ר חתם את הזמנתו בברכה מיוחדת למשתתפים: "ואמרתי לברך אתכם כי אמונים אשר יתאספו לברכה ושלום מלא משאלותם". בחסידות מציינים כי דבריו של האדמו"ר עוררו תכונה רבה, וחסידים רבים נערכים להגיע לשבת המרוממת כדי לזכות ולהתברך.

מכתב הקודש של האדמו"ר מקופיטשניץ לחסידיו

בימים אלו שוקדים עסקני החסידות על ההכנות האחרונות לקראת האירוע ההיסטורי. הזמנות נשלחו לכל בתי אנ"ש בארץ ובתפוצות, וההיערכות הלוגיסטית מתבצעת בקפדנות רבה כדי לאפשר לקהל הרב להשתתף בכבוד ובנוחות.

במסגרת זו, יוקם אוהל רחב ידיים ברחבת בית המדרש, אשר יכיל את המוני המשתתפים במהלך תפילות השבת, הסעודות ועריכת השולחנות, מתוך דגש על רווחת הציבור הרחב הצפוי להגיע מכל רחבי הארץ ומחוצה לה.

על פי התכנית, יכנס האדמו״ר בליל שבת קודש לקידוש על הכוס לאחר תפילת מעריב וספירת העומר, ובהמשך יערוך את השולחן הטהור. למחרת, בצפרא דשבתא לאחר תפילת שחרית, יתקיים מעמד הכנסת ספר התורה מביתו של האדמו״ר אל היכל בית המדרש, תוך אמירת המזמורים וההקפות כנהוג.

בחצר החסידות מציינים כי מדובר במעמד מיוחד אשר תיחקק בלב המשתתפים לאורך ימים ושנים.

