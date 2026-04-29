האדמו"ר מויז'ניץ מונסי ( צילום: שימי פ. )

התרגשות שיא בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי, בימים האחרונים נחשפו הפרטים המלאים על מסע הקודש המתוכנן של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי לארץ הקודש. המסע, שייערך בחודש אלול הקרוב, צפוי להיות הגדול והמשמעותי ביותר מאז עלותו של הרבי על כס ההנהגה, כשיחד עמו יגיעו מאות חסידים ובחורי הישיבות מניו יורק.

המסע הנוכחי נולד בעקבות הבטחה מיוחדת שהעניק האדמו"ר לבחורי הישיבות בשנה שעברה, הרבי הודיע כי כל בחור שישקיע בלימודיו ויעמוד בכור המבחן על עשרות דפי גמרא במסגרת סדר הלימוד "תורתי", יזכה להצטרף למסע הקודש לארץ ישראל. מדובר בפעם הראשונה שבה האדמו"ר עורך מסע בסדר גודל כזה יחד עם קהל חסידיו. אכן, לפני מספר שנים ערך הרבי שבת במירון, אך היא הייתה מצומצמת ויועדה רק עבור נגידי ותומכי המוסדות. הפעם, מדובר במסע המוני יחד עם רוב החסידים.

המודעה בויז'ניץ מונסי

המסע יחל ביום רביעי, פרשת כי תבוא, אז ימריא הרבי לארץ. במהלך השבוע המרומם יפקוד האדמו"ר את קברי הצדיקים והמקומות הקדושים, ויערוך ביקורים בבתי אדמו"רים ורבנים ברחבי הארץ. שיאו של המסע יהיה ב"שבת התאחדות" שתתקיים באתרא קדישא מירון. מסע הקודש צפוי להימשך במשך שבוע ימים, וביום רביעי, פרשת נצבים וילך יחזור הרבי למעונו במונסי.

כדי לאפשר את המסע בעיצומו של חודש אלול מבלי לפגוע בסדרי הישיבה, הורה האדמו"ר להקדים את תחילת זמן הקיץ הנוכחי. בחורי הישיבות חזרו לספסל הלימודים ימים ספורים לאחר חג הפסח, עוד לפני ראש חודש, כדי להשלים את ימי הלימוד מראש.

בתוך כך, בשבוע שעבר נערך מעמד "כבוד התורה" מיוחד במעון הנופש של האדמו"ר בשכונת פומונה במונסי. קבוצה גדולה של בחורים מצוינים מישיבת "אמרי חיים" הוזמנו לביתו של הרבי לאחר שעמדו במבחנים מפרכים על מאות דפי גמרא שנלמדו במהלך ימי בין הזמנים.

חלק מהבחורים נבחנו על כמות אדירה של בין 250 ל-500 דפי גמרא בקיאות. במעמד השתתף גם הרה"ג רבי אברהם שמואל ראנד, חתנו של האדמו"ר מגור. בסיום המעמד חילק האדמו"ר מתנות יקרות ערך לבחורים ובירך כל אחד מהם באופן אישי.