בימים האחרונים נחשף פן לא ידוע במערכת היחסים המיוחדת שהתקיימה בין הרבי מליובאוויטש זי"ע לבין ראש ישיבת מיר, הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל.

הסרטון של חברת המדיה החב"דית, מביא את עדותם של הרב משה הבלין והרב יוסף יצחק הבלין, המתארים כיצד הרבי עקב מקרוב ובדאגה אחר מצבו הבריאותי של ראש ישיבת מיר, ואף ביקש במפורש להעלות את שיעוריו על הכתב - עדות לערכם הרב בעיניו.

הזיכרון המשותף מהילדות

במרכז התיעוד עומד סיפורו של הרב לייזרסון, שליווה את הגר"נ פרצוביץ בביקורו הרפואי בארצות הברית. במהלך פגישתו של ראש ישיבת מיר עם הרבי, שיתף עמו הרבי בזיכרונות אישיים מיוחדים במינם.

הרבי סיפר כיצד התלווה יחד עם חמיו, הרבי הריי"צ מליובאוויטש, לביקור בבית הוריו של רבי נחום. באותו ביקור, שהתרחש שנים רבות קודם לכן, נכח שם רבי נחום כילד צעיר לימים - רגע שנחרת בזיכרונו של הרבי.

דאגה אישית ומעקב צמוד

הכתבה מתארת את הרגע המרגש בו הרבי שלח לראש ישיבת מיר חתיכת מצה, תוך שהוא מתעניין בדאגה רבה האם הגאון עדיין מצליח למסור את שיעוריו למרות מחלתו הקשה. מעשה זה משקף את הקשר המיוחד והאכפתיות האישית שרחש הרבי כלפי ראש ישיבת מיר.

יצוין כי הגר"נ פרצוביץ זצ"ל היה ידוע בשיטת הלימוד המיראית המיוחדת, המושתתת על דיוק ודקדוק בסוגיות התלמוד. שיטתו השפיעה על דורות של תלמידים, וכפי שדווח בעבר, רבים מראשי הישיבות בימינו למדו על פי שיטתו ומלמדים אותה לתלמידיהם.

