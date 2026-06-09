התפתחות בפרשת קריסת המבנה במאה שערים והרג בחור הישיבה

זירת האירוע בירושלים ( צילום: איחוד הצלה )

שנתיים וחצי לאחר האסון הטראגי שהרעיד את שכונת מאה שערים ובית ישראל בירושלים, הגישה היום (שלישי) פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום חמור ביותר נגד הקבלן אימן חמאד, בן 49 ממזרח ירושלים. האישום: גרימת מוות ברשלנות של תלמיד הישיבה איציק שטיינברגר ז"ל, שנהרג כשקיר בטון מסיבי קרס עליו בעת שישן במיטתו.

כתב האישום מגיע לצד החלטה דרמטית נוספת: תיק החקירה נגד בעל הנכס ייסגר סופית מחוסר אשמה, כפי שדווח בכיכר השבת. בכך מנוקה בעל הנכס מכל חשד פלילי בפרשה הכאובה. הכשל ההנדסי שהוביל לטרגדיה על פי פרטי כתב האישום שהוגש באמצעות עורכת הדין רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, עבודות הבנייה והיציקה במבנה המגורים הוותיק בוצעו ברשלנות חמורה ובניגוד מוחלט לתקנות הבטיחות, למרות שניתן להן היתר בנייה כחוק. כשיועמ"שית הוצאה מדלת צדדית; כך הגיבו בלעג ובעוקצנות גפני ופינדרוס יוני גבאי | 17:29 "מוות ודאי": הוראות חירום למפגינים בעקבות סכנת חסימת הרכבות יאיר טוקר | 17:42 הנאשם, כך עולה מכתב האישום, בנה תבניות יציקה רק מצדו האחד של הקיר החדש, בעוד שצדו השני של הבטון נסמך ישירות על קיר המבנה הישן. כתוצאה מכשל הנדסי זה, הקיר הישן והרעוע לא עמד בעומס המסיבי של תבליל הבטון הטרי, התמוטט לחלוטין וקרס בעוצמה אדירה אל תוך חדר המגורים הסמוך. באותו לילה טראגי בחודש טבת תשפ"ד, ישן במיטתו ברחוב הבעל שם טוב הבחור החשוב איציק שטיינברגר ז"ל, בן 25, תלמיד ישיבת מיר. הקיר קרס ישירות על מיטתו וקבר אותו תחת ההריסות.

המנוח יצחק שטיינברגר ז"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

"נאלצנו להכניס ידיים לתוך הבטון הטרי"

על פי ממצאי חקירת המשטרה ולוחמי האש, חומרי המילוי וכמויות הבטון האדירות שזרמו לתוך החדר כיסו כמעט לחלוטין את גופו של תלמיד הישיבה, למעט רגליו. צוותי הרפואה של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה נתקלו במחזה מחריד.

חובשים ופראמדיקים סיפרו אז כי נאלצו להכניס את ידיהם לתוך הבטון הרטוב והטרי כדי לחלץ את איציק ז"ל שהיה מחוסר הכרה. כוחות ההצלה פעלו בתנאים מורכבים, אולם פציעותיו היו אנושות ומותו נקבע בבית החולים בעקבות חבלות ראש קשות ביותר ופגיעות מעיכה בלתי הפיכות.

זירת האסון בשכונת בית ישראל בירושלים, בה מצא את מותו תלמיד הישיבה איציק שטיינברגר ז"ל - צילום: כב"ה מחוז ירושלים זירת האסון בשכונת בית ישראל בירושלים, בה מצא את מותו תלמיד הישיבה איציק שטיינברגר ז"ל | צילום: צילום: כב"ה מחוז ירושלים 10 10 0:00 / 0:10

שורה ארוכה של מחדלים

התביעה מפרטת שורה ארוכה של מחדלים קשים ומייחסת לקבלן רשלנות פושעת ואקטיבית. במרכז האישום: חוסר בדיקה מוחלט של עומס היציקה ושל מידת חוזקו ויציבותו של המבנה הקיים.

עוד עולה כי הקבלן נמנע במודע מבניית תבניות תמיכה משני צדי הקיר כפי שמתחייב בכל כללי המקצוע הבסיסיים. יתרה מכך, הוא יצק את כל כמות הבטון המסיבית בבת אחת ובמהירות, במקום לבצע את היציקה בשלבים ובהדרגתיות הנדרשת כדי לאפשר לחומר להתייבש ולמנוע קריסה מבנית.

האסון הקשה התרחש במהלך עבודות הרחבה ושיפוץ מורכבות, המאפיינות מבנים צפופים וישנים רבים בשכונות הוותיקות של ירושלים, שבהן נדרשת זהירות כפולה ומכופלת בשל אופי הבנייה המיושן.

זירת האסון ( צילום: לפי סעיף 27א )

"השכנים התריעו - לשווא"

לפי דיווחים שפורסמו בעת האסון, לפני חודשים הדיירים פנו למחלקת מבנים מסוכנים והתריעו על הסכנה באתר הבנייה בשכונת בית ישראל. עם זאת, העבודות המסוכנות נמשכו עד לאסון הקטלני.

ההחלטה הנוכחית להעמיד לדין את הקבלן בלבד מגיעה לאחר תקופה ממושכת של שנתיים וחצי, שבהן נעצרו ונחקרו מספר חשודים, כולל בחשד לגרימת מוות בקלות דעת ועבודה בניגוד לאזהרות מפורשות של מהנדסים, עד להתגבשות כתב האישום הנוכחי בבית המשפט המחוזי.

באותם ימים אבל כבד ירד על עולם החסד, שכן המנוח ז"ל הוא בנו של מתנדב זק"א תל אביב שמחה שטיינברגר, ונכדו של איש החסד הוותיק משה שטיינברגר. איציק ז"ל היה ידוע כבעל חסד עם לב ענק, תמיד מלא חיוכים ושמחה שהשפיעו על כל הסביבה.