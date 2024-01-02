איציק שטיינברגר ז"ל היה תלמיד בישיבת מיר שנהרג היום באורח טרגי כאשר קיר בטון שנבנה באורח מסוכן קרס עליו בדירה אותה חלק עם חבריו שנותרו המומים לאחר האסון | "קשה לדבר על הבחור החייכן הזה בלשון עבר", הם אומרים | בארגון זק"א ת"א בה אביו של המנוח מתנדב, הקדישו את הפעילות השבועית לזכרו (חרדים)
הכתובת הייתה על הקיר? קיר בטון, שנבנה ככל הנראה בצורה בלתי חוקית, קרס בשכונת בית ישראל החרדית בירושלים על תלמיד ישיבה צעיר ששהה בדירה סמוכה במיטתו | מותו נקבע בתוך זמן קצר | המשטרה פתחה בחקירה וכמה פועלים נעצרו | דיווח: לפני חודשים פנו דיירים במקום ודיווחו על הבנייה המסוכנת (אקטואלי)