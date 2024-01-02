הטרגדיה הקורעת שזעזעה את הציבור החרדי ועולם החסד בחודש טבת תשפ"ד עולה שוב לכותרות • הבחור החשוב והמתמיד יצחק (איציק) שטיינברגר ז"ל נהרג כשיציקת בטון טרי מחצה את מיטתו בשכונת 'בית ישראל' בירושלים • בחלוף שנתיים וחצי של חקירה, החליטו בפרקליטות לנקות לחלוטין את בעל המבנה מהחשדות לגרימת מוות בקלות דעת • עורך דינו: "נעשה צדק, הוא לא התרשל" (חרדים)
איציק שטיינברגר ז"ל היה תלמיד בישיבת מיר שנהרג היום באורח טרגי כאשר קיר בטון שנבנה באורח מסוכן קרס עליו בדירה אותה חלק עם חבריו שנותרו המומים לאחר האסון | "קשה לדבר על הבחור החייכן הזה בלשון עבר", הם אומרים | בארגון זק"א ת"א בה אביו של המנוח מתנדב, הקדישו את הפעילות השבועית לזכרו (חרדים)