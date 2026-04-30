למי מיועד פסח שני, ומה הסוד הגדול של היום המסוגל הזה?

מה סודו של פסח שני?

תן לי הזדמנות - אני רוצה!

למי מיועד פסח שני? למי שפספס את חג הפסח.

פסח שני – פסח במהדורה שניה!

ויש גם הזדמנות שניה שלישית, ועוד – אלף הזדמנויות!

בשביל לבוא לבקש הזדמנות שניה, צריך אומץ - ממש הברקה!

למה הקב"ה נענה לבקשה? כי הבקשה נובעת מרצון הלב.

"המחדש בטובו בכל יום..." – הקב"ה מחדש בכל יום את הבריאה, וגם לך הוא מאפשר להתחדש בכל יום מחדש.

אני 'רוצה'! למה יגרע חלקי?

היו בעם ישראל אנשים שלא הקריבו את קורבן הפסח, מכיון שהיו טמאים. אבל, הם באו למשה רבנו בטענה:

"למה נִגָּרַע לבלתי הַקְרִיב את קרבן ה' במועדו"?

למה חלקנו ייגרע, ולא נקריב את קרבן הפסח?

בעצם, בכלל לא היתה השאלה, שהרי, בזמן הקרבת הקרבן הם היו טמאי נפש! ויש כלל ידוע - "עבר זמנו בטל קרבנו"!

הם ידעו שהפסידו את הקרבת הקורבן, אבל:

רק השכל - הבין, הלב – לא סרב להבין!

ללב יש - חוקים משלו, מעל חוקי - השכל וההיגיון!

רצון הלב – מנצח כל שכל והיגיון

ללב יש חוקים ורצונות משלו, והוא רוצה להקריב את קרבן הפסח:

וכשהלב מאוד רוצה, הוא גובר על השכל – ומנצח!

לעולם! אל תשלים עם מצבך, תמיד - תשאף ליותר...

פסח שני מלמד את - סוד החיים, שאין שום יאוש בעולם כלל!

הלב שלך רוצה עוד להתקרב לקדושה? אומר ה'בית ישראל' דבר נפלא:

"וזה הכח שיכול לפתוח את השערים, אף שנראה לו - שנסגרו" (בהעלותך תשכ"ג).

נדמה לך שהשערים נסגרו? רצונך פותח כל שער – ומיד!

סוד הרצון – קיום משאלת הלב!

"למה נגרע חלקנו": המילה 'למה' מסמלת את - משאלת הלב!

הלב שלי רוצה להיטהר – ולהקריב קרבן, עוד קצת קדושה...

"רחמנא ליבא בעי" – הקב"ה רוצה את ליבך, וזה בדיוק מה שאתה רוצה לתת לו...

הרצון – מנצח את השכל, וכל עיכוב ומניעה – בטלים ומבוטלים!

כשיש לך כיסופין ושאיפה לטהר את הלב, הקב"ה ממציא עבורך - מציאות חדשה!

עושה נפלאות גדולות לבדו - לליבך!

משה רבנו 'אהב' את השיח המתנצח של המבקשים, ואמר להם:

"עִמדו ואשמעה" חכו כאן, ואספר לקב"ה מה בקשתכם.

מבאר ה'נועם אלימלך' את הדברים בצורה נפלא:

"אלך ואתפאר בדבריכם – לפני הבורא".

משה רבנו ידע, שהקב"ה יענה במקום – לכזאת בקשה!

ולכן, אמר להם "עִמדו ואשמעה" – תעמדו כאן ותחכו לתשובה...

ואכן, הקב"ה רחמן - ונענה מיד! משה רבנו רצה ללמד אותם:

שהקב"ה מתפאר ומשבח את מי שיש לו כאילו בקשות...

מה החידוש של פסח שני?

'נפלת'? נכשלת בקדושה? קבל הזדמנות שניה, ויש גם שלישית...!

הקב"ה רוצה ונהנה לתת לכל אחד – הזדמנות נוספת!

בכל רגע, אפשר להתחיל מחדש! כי הירידה היא – תכלית העליה!

דווקא אחרי 'נפילה' בחושך של חייך, הקב"ה יגלה לך את האור, כי:

הוא אוהב לבבות שרוצים וכוספים אליו, וזה - עולה על הכל!

דווקא אחרי נפילה, תתרומם ותגיע - להשגות גבוהות ונפלאות!

הזדמנות שניה – לדורי דורות!

אין דבר יותר עוצמתי - מהרצון הלב!

ומסיים ה'נועם אלימלך': "ויחודש תמיד מעלה מעלה – עד אין סוף", והבן!

בכל יום, יש תקווה חדשה כי לרצון הלב - אין גבולות ומגבלות!

הקב"ה עונה למשה רבנו:

"כי יהיה טמא לנפש... לדורותיכם ועשה פסח לה'"

הדרישה חסרת ההיגיון, סללה - דרך לדורות! כולל דורנו...

הרצון שלך מוליד - מציאות חדשה, חג שמגיע בגלל התעוררות - מלמטה ללמעלה.

"לעושה נפלאות גדולות לבדו..." – אתה רוצה? הקב"ה בורא עבורך ניסים.

יש הנהגה אלוקית - "בדרך שאדם רוצה לילך – בה מוליכין אותו"...

גם משאול תחתיות - יש דרך יציאה...

"משאול אִוִּיִתיךָ"... שובה אלי בני שובבי אהובי...

סוד הניצחון - 'נצחוני בני'

הקב"ה רוצה שתתווכח ותתנצח איתו, ותאמר לו – אני רוצה אותך!

אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"את אשר יאהב ה' יוכיח" - יוכיח לשון: "ויכוח".

הקב"ה רוצה שתתווכח איתו, הויכוח הוא - 'כלי' עוצמתי!

הקב"ה שמח ומתאווה שהאדם – יבקש ממנו, יתווכח ויתנצח – בלי לוותר!

אם תשכנע אותו – הוא ישתכנע!

לי יש כח להתנצח ולנצח את מלך העולם? ח"ו - ממש לא!

'נצחוני בני' – כביש עוקפת לשכל הישר...

משה רבנו סלל, דרך נוספת בעבודת ה' - "נצחוני בני".

ואמר: "למה הרעותה לעם הזה... והצל לא הצלת את עמך".

"למנצח מזמור לדוד" – זמרו למי שנוצחין אותו ושמח" (פסחים קי"ט).

לקדוש ברוך הוא יש תענוג מה'התנצחות' שלך:

הקב"ה כביכול, שם לאדם בלב ובפה - טענות ומילים חכמות וטובות!

כדי שיתנצח איתו - וינצח אותו!

מדוע? כי דווקא אלו הדיבורים, מביאים - קרבת אלוקים.

איך מתנצחים עם הקב"ה - והוא שמח?

תגיד לריבונו של עולם: נפלתי! אני רק בן אדם...

שחי בן קודש לחול... עם האמת שמשתוללת בי...

בין המציאות לשיגעון... והמסע הזה קצת כבד, וגם - גדול עלי...

אני צריך לגדול מזה ודי... אני רוצה לחזור אליך... לשוב הביתה!

יצרי הרע, אינו נח לרגע, אבל אני - רוצה להתקרב אליך...

לא יכול לבד, שמור נא עלי... נער אותי, ועזור לי לקום מהעפר...

רחום וחנון יקרא שמך – נכון?

נכון שאתה נקרא רחום וחנון? וימינה פשוטה?

והקשר בינינו - לא ינתק לעולם?

אתה אבא שלי – ואני – הבן שלך! ובאמת, רוצה – רק אותך!

כי נפלתי קמתי, ואתה תהיה אורי וישעי! אני בטוח – אני בוטח!

תספר לקב"ה שנפלת אלף פעם... ועוד תיפול, אבל:

הלב שלך רוצה - לשוב הביתה...

ככה! ממש ככה! תתנצח – ותנצח!

אני רוצה! לא מגיע לי... "זמרו למי שמנצחים אותו ושמח..."

הרצון - הכח המנצח!

"כי ידעתי כי - גדול ה'"! זאת גדלותו של ה' יתברך!

רק מלך גדול, שמח שעבדיו יתנצחו עימו - וינצחו אותו!

בשביל מה? – שיחזרו אליו! שהרי כל רצונו – להיטיב עימם.

יש לקב"ה שעשוע ונחת רוח - מכזה דיבור...

יש אוצר מתנת חינם - מעתיקא קדישא, יש אהבה – והיא תנצח!

פסח שני נועד – עבורך ממש!

הזוהר הקדוש מדגיש את מעלת פסח שני, ואומר:

ביום זה נפתחים שערי שמים – למלא לאדם את כל משאלותיו!

האדם יכול לבקש ולקבל, מה שפספס - בפסח ראשון.

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם - ישמע ויושיעם"

הרצון שלך מוליד – מציאות חדשה!

"זמרו למי שמנצחין אותו – ושמח"...

כל הישועות – לכולם!

בהצלחה, אמן!