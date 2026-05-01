הרכב נמחץ לחלוטין

נס גדול | בני האדמו"ר מבאיאן היו מעורבים בתאונה מחרידה הלילה ויצאו ללא פגע

דרמה בכביש ביתר - ירושלים: רכבם של בני האדמו"ר מבאיאן התנגש במהלך הלילה בעוצמה רבה במשאית שבה נהג פלסטיני • הרכב נמעך לחלוטין והפך לערימת גרוטאות, הנוסעים יצאו ללא שריטה • מד"א ואיחוד הצלה: "טיפלנו בזירה בפצוע בינוני ובמספר נפגעים קל" • בחסידות מודים ומהללים לבורא יתברך שמו על כל חסדיו (חסידים)

התאונה של בני האדמו"ר מבאיאן (צילום: איחוד הצלה)

נס גדול אירע הלילה: בניו של האדמו"ר מבאיאן היו מעורבים הלילה בתאונת דרכים קשה ומחרידה בכביש 375, ובחסדי שמיים גלויים יצאו מהאירוע ללא כל פגע.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 22:00, כאשר בני האדמו"ר, הרה"צ רבי יוסף והרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל, היו בדרכם חזרה מהעיר ביתר עילית ל. השניים השתתפו בשמחת הבר מצווה לבנו של הר"ר מרדכי שלמה רבינוביץ, מחשובי עסקני חסידות באיאן.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 22:04 התקבל דיווח על תאונת דרכים בין משאית שבה נהג פלסטיני, לשני כלי רכב בכביש 375, בסמוך לצומת אל-ח'אדר. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הדסה עין כרם גבר בן 44 במצב בינוני עם חבלה בבטן.

זאבי פישמן ואבי סופר, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות משאית ושני כלי רכב. הענקנו טיפול רפואי בזירה לנהג אחד מכלי הרכב כבן 40 שנפצע בינוני עד קשה, ולחמישה נפגעים נוספים בגילאים שונים שנפצעו באורח קל".

כפי שניתן לראות מהתיעודים המצמררים מהזירה, הרכב שבו שהו בני האדמו"ר ניזוק בצורה קשה מאוד ונמעך כמעט לחלוטין תחת עוצמת ההתנגשות במשאית. למרות המראות הקשים והעובדה שהרכב הפך לערימת גרוטאות, התרחש נס גלוי ובני האדמו"ר יצאו מהרכב בכוחות עצמם כשהם בריאים ושלמים.

התאונה של בני האדמו"ר מבאיאן (צילום: איחוד הצלה)

יחד איתם ברכב שהה המשמש בקודש, הרב אשר פריזנד, שאף הוא ניצל בנס מהתאונה ויצא עם פציעות קלות בלבד בידו.

לאחר דקות של חרדה והודיה להשם על הנס, המשיכו בני האדמו"ר בדרכם, כשהם נושאים שבח והודיה על החסד הגדול. בחסידות מציינים בהתרגשות כי "שלוחי מצווה אינם ניזוקים", שכן התאונה אירעה בדיוק בחזרתם משליחות הקודש של אביהם האדמו"ר, שביקש מהם להשתתף בשמחה.

ירושליםביתר עיליתהאדמו"ר מבאיאןתאונה קשה

3
כביש מסוכן. ערבים, נהגי אוטובוסים וגם חרדים נוסעים ללא זהירות.
הקורא
2
רגלי חסידיו ישמור
..
גלגלי חסידיו ישמור.....
ז'וז'ו
1
מבחינת הביטוח, הרכב נראה טוטל-לוס, אבל "נמעך לחלוטין"? ואם לא תגזימו בגדול, אין מקום לברכת "הגומל"?
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

