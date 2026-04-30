"דורש לבטל אותה!"

נתניהו: "שיראו את עזה ביוטיוב" | בן גביר תוקף: "זו החלטה אומללה"

השר לביטחון לאומי תוקף בחריפות את ראש הממשלה ואת שר החוץ בעקבות ההחלטה לאפשר לפעילי המשט לשוב לארצותיהם מבלי להיחקר או להיעצר | נתניהו: "הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב" (פוליטי)

נתניהו ובן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

חילוקי דעות משמעותיים בדרג המדיני סביב אופן הטיפול המשפטי והביטחוני במשתתפי המשט שביקשו להגיע לחופי רצועת עזה - ונעצרו אמש בידי כוח צה"ל.

לאחר שחיל הים בלם את התקדמות הספינות מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, התקבלה החלטה בדרג הממשלתי שלא לבצע מעצרים בקרב הפעילים שעלו על הסיפון, אלא להורות על השבתם למדינות המוצא שלהם. ההחלטה, שגובשה על ידי ראש הממשלה ושר החוץ, נועדה ככל הנראה למנוע הסלמה דיפלומטית נוספת אל מול טורקיה ומדינות נוספות המעורבות בארגון המשט.

ראש הממשלה הביע שביעות רצון מהתנהלות הכוחות בשטח וציין כי הנחייתו למנוע את הגעת המשט ליעדו בוצעה במלואה: "כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב".

מנגד, השר לביטחון לאומי הגיב בזעם על ההחלטה שלא לנקוט בהליכי מעצר. בן גביר טען כי מדובר בהחלטה שהתקבלה במחשכים ובניגוד לעמדתו, וכי היא מהווה "מסר של חולשה" כלפי גורמים אנטישמיים ואויבי ישראל.

בן גביר תקף: "ההחלטה האומללה של ראש הממשלה ושר החוץ - שנעשתה בהיחבא ובמחשכים - לשחרר את רוב משתתפי המשט ללא מעצר ולאפשר את הפרת הריבונות של ישראל רק בגלל איומים של ארדואן, היא מסר של חולשה כלפי  אויבי ישראל ומפיצי האנטישמיות בעולם ומנוגדת לדיונים קודמים ולהחלטות של כל הגורמים המקצועיים לעצור את משתתפי המשט. ההחלטה הזו היא בניגוד לעמדתי ואני דורש לבטל אותה".

תיעוד נוסף מההשתלטות על הספינות
תיעוד נוסף מההשתלטות על הספינות

כזכור, כוח צה"ל השתלט הלילה על "משט החירות" לעזה, המונה עשרות כלי שיט שיצאו מברצלונה לפני כעשרה ימים לכיוון ישראל. המשט היה עדיין מרוחק מאות קילומטרים מחופי ישראל, בשלב שבו הוא ממשיך בהפלגה לעבר מזרח הים התיכון.

הפעילים המשתתפים במשט טענו כי הותקפו בזמן שהם פועלים במים בינלאומיים. על פי הנתונים שמסרו, מדובר בכ-58 כלי שיט שעליהם כ-404 פעילים, שעשו את דרכם דרך סיציליה וכרתים במסגרת המסלול לעבר עזה

בנימין נתניהואיתמר בן גבירהמשט לעזה
3
אני רוצה שגם מי שמתנגד לבן גביר יגיד שהוא צודק,כי כשהוא צודק אז הוא צודק
צביקה
2
הם ימשיכו לנסות בכל מקרה, חבל על המאמץ הכסף והמשאבים שיושקעו בלהביא אותם לארץ לחקור אותם ולסלק אותם. עדיף ישר לסלק אותם
בן גביר לא צודק
1
בן גביר לראשות הממשלה
ירין

