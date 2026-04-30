חילוקי דעות משמעותיים בדרג המדיני סביב אופן הטיפול המשפטי והביטחוני במשתתפי המשט שביקשו להגיע לחופי רצועת עזה - ונעצרו אמש בידי כוח צה"ל.

לאחר שחיל הים בלם את התקדמות הספינות מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, התקבלה החלטה בדרג הממשלתי שלא לבצע מעצרים בקרב הפעילים שעלו על הסיפון, אלא להורות על השבתם למדינות המוצא שלהם. ההחלטה, שגובשה על ידי ראש הממשלה ושר החוץ, נועדה ככל הנראה למנוע הסלמה דיפלומטית נוספת אל מול טורקיה ומדינות נוספות המעורבות בארגון המשט.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע שביעות רצון מהתנהלות הכוחות בשטח וציין כי הנחייתו למנוע את הגעת המשט ליעדו בוצעה במלואה: "כל הכבוד לחיל הים שלנו! הנחיתי אותם למנוע ממשט תומכי החמאס מלהגיע לחופי עזה. המשימה בוצעה בהצלחה מלאה. אף ספינה ואף תומך חמאס לא הגיעו לשטחנו, ואפילו לא למים הטריטוריאליים שלנו. הם הוסבו לאחור ויחזרו לארצות מוצאם. הם ימשיכו לראות את עזה ביוטיוב".

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב בזעם על ההחלטה שלא לנקוט בהליכי מעצר. בן גביר טען כי מדובר בהחלטה שהתקבלה במחשכים ובניגוד לעמדתו, וכי היא מהווה "מסר של חולשה" כלפי גורמים אנטישמיים ואויבי ישראל.

תאונה קטלנית ומחרידה ליד ירושלים: ילד בן 9 נהרג במקום מישאל לוי | 18:25

בן גביר תקף: "ההחלטה האומללה של ראש הממשלה ושר החוץ - שנעשתה בהיחבא ובמחשכים - לשחרר את רוב משתתפי המשט ללא מעצר ולאפשר את הפרת הריבונות של ישראל רק בגלל איומים של ארדואן, היא מסר של חולשה כלפי אויבי ישראל ומפיצי האנטישמיות בעולם ומנוגדת לדיונים קודמים ולהחלטות של כל הגורמים המקצועיים לעצור את משתתפי המשט. ההחלטה הזו היא בניגוד לעמדתי ואני דורש לבטל אותה".