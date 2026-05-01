אורו של צדיק - עולם החסידות יציינו במוצאי שבת הקרוב, עשרים שנה של געגועים עזים אל דמותו של האי צדיק וקדוש, אוהבן של ישראל ופועל ישועות בקרב הארץ, האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף זצוק"ל. באותו מוצאי שבת קודש אור לט"ז אייר תשס"ו, עלתה נשמתו הטהורה בסערה השמיימה, והותירה חלל עמוק בעדת החסידים ובקרב המוני המקושרים שראו בו משענת רוחנית וצדיק שהוד קדומים חופף עליו.

עשרים שנה חלפו, וניכר כי מורשתו של הרבי זצ"ל חיה ובועטת מתמיד. בחצר הקודש קרעטשניף ירושלים מצביעים בהתרגשות על אברכי המשי ובחורי החמד שגדלו על ברכי משנתו, כאשר רבים מהם נושאים בגאווה את שמו הקדוש. המוסדות שהקים בעשר אצבעותיו בירושלים מתנוססים כיום לתפארת בכל ריכוזי החסידות: בני ברק, בית שמש, אלעד, אשדוד, כפר עטה ובחו"ל, לצד ישיבת "מבצ"ר התורה קרעטשניף באלעד" הקרויה על שמו.

המודעה בקרעטשניף

במוצאי שבת קודש הקרוב יתכנסו קהל החסידים והתלמידים לסעודות הילולא מרכזיות בבתי המדרש של החסידות ברחבי הארץ והעולם, שם יישמעו דברי התעוררות מפי רבנים ומשפיעים. שיאו של היום יהיה ביום ראשון בעלייה ההמונית לציון הקדוש במרומי הר הזיתים, מקום אשר הפך ברבות השנים לתל תלפיות ולמוקד ישועות עבור המוני בית ישראל, המגיעים לשפוך שיח במקום. העלייה המרכזית בראשות בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, תתקיים בשעה 5:00 אחה"צ. לאחר מכן, יערוך האדמו"ר את שולחנו הטהור בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב אבינועם ילין בירושלים, בשילוב מעמד סיום הש"ס ומשניות שנלמדו לעילוי נשמתו הטהורה.

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם יבלחט"א בנו מ"מ בקודש ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

לרגל יומא דהילולא, יוצא לאור על ידי איגוד החבורות קונטרס מפואר בשם "והלכת בדרכיו", הכולל ארבעה חלקים של הנהגות ועובדות קודש. מדובר בחוליה נוספת בשרשרת של מאות חוברות "קול אמונה" וגליונות "דרך הישר" ו"ארץ הצבי" שנדפסו במרוצת השנים ומאירים את עולם החסידות בתורתו של הרבי.

בשנים האחרונות נדפסו ספרי היסוד של הרבי, בהם סידור "קב הישר", "זמירות לשבת קודש" המשלבים את נוסח התפילה הייחודי עם הדרכותיו לעבודת ה', וסדרת ספרי "דרך אמונה" על המועדים.

המציאות בשטח מלמדת על תופעה מרתקת: לא רק חסידיו המובהקים הוגים בתורתו, אלא גם בחורי חמד ואברכים מקהילות שונות, שלא זכו להכירו בחייו, מוצאים עצמם מחוברים למשנתו העמוקה, מתפללים בנוסח שלו ויונקים חיות פנימית מצילו של אותו אילן גדול.

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם האדמו"ר הברך משה מסאטמר זצ"ל ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם יבלחט"א האדמו"רים מויז'ניץ ותוא"י ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם יבלחט"א האדמו"ר מסקווירא ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

האדמו"ר מקרעטשניף זי"ע עם האדמו"ר מסקולען זצ"ל ( צילום: ארכיון בית קרעטשניף )

