האדמו"ר מנדבורנה הגיע השבוע לביקור במעונו של הגה"ח רבי אפרים פישל שטיין בעל ה'אוצר אפרים' • במהלך הביקור נחשף מכתב ישן מאביו של הרבי, ה'באר יעקב' זצ"ל שכתב בדיוק לפני 20 שנה מיום ליום • צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בקרב החסידים במונטריאול שבקנדה | במהלך הביקור רומם הרה"צ את רוחם של החסידים ועודדם להמשיך בעוז בדרכי אבות, כמו כן פיאר הרה"צ מעמדי הוד בקרב בני הקהילה |בתיעודים נצפה העובדה כי למרות שכבר אוחזים בתחילת חודשי הקיץ, הרה"צ נראה כשהוא לבוש ב'פעלץ' (מעיל פרווה מסורתי) כדי להתגונן מהקור המקומי | צפו בגלריה (חסידים)
עשרות שנים לאחר שהעיירה התרוקנה מיהודיה, שבת האדמו"ר ממונסי בניקלשבורג שבצ'כיה לרגל הילולת זקנו הרה"ק רבי שמעלקא זי"ע • במעמד העלייה לציון זעק הרבי מקירות ליבו על המצב הביטחוני בארץ הקודש: "במקום קול אזעקות ומלחמות - הגיעה העת לשמוע קול שופר של משיח" • צפו בתיעוד (חסידים)
במוצאי שבת קודש הקרוב, אור לט"ז אייר יציינו המוני חסידים ומקושרים מלאת שני עשורים להסתלקותו של פועל הישועות בקרב הארץ, האדמו"ר הרה"ק מקרעטשניף זצ"ל מירושלים • המונים יפקדו את קברו במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, וישתתפו בטיש הילולא במרכז החסידות בעיר • זכר צדיק לברכה (חסידים)
דרמה בכביש ביתר - ירושלים: רכבם של בני האדמו"ר מבאיאן התנגש במהלך הלילה בעוצמה רבה במשאית שבה נהג פלסטיני • הרכב נמעך לחלוטין והפך לערימת גרוטאות, הנוסעים יצאו ללא שריטה • מד"א ואיחוד הצלה: "טיפלנו בזירה בפצוע בינוני ובמספר נפגעים קל" • בחסידות מודים ומהללים לבורא יתברך שמו על כל חסדיו (חסידים)
ראשי הישיבות ומנהלי מוסדות בעלזא מכל העולם התאחדו השבוע לוועידת ענק • גולת הכותרת: 'לחיים טיש' מיוחד שערך האדמו"ר במעון קודשו והמסר הנוקב למחנכים: "כשמשוחחים ומסבירים כראוי - מקימים דור של חסידישער יונגעלייט" • צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ומתוך רצון לשפוך תפילה לפני כל הבאלגן של המחסומים והמגבלות, פקד אמש האדמו"ר מביאלה בית שמש את הציון הקדוש באתרא קדישא מירון | בפתח המערה הדליק נרות, ולאחר מכן העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק השבוע בחגיגת בר המצווה לנכד המשפיע הנודע, הגה"ח רבי יוסף נחמיה הירשלער, בן לבנו, הרב יצחק פנחס הירשלער, מרבני שכונת 'מתחם הסופרים' - קרית איילת השחר בבני ברק | אל השמחה נהרו אדמו"רים, רבנים וקהל רב | הפרט שתפס את עינם של המשתתפים הייתה הופעתו של האדמו"ר מגורליץ שהחל לאחרונה להשתמש במקל של כסף, כמנהג אבותיו הקדושים לבית צאנז (חסידים)
לאחר תקופה של חולשה, חל שיפור משמעותי במצבו של האדמו"ר מבעלזא שישבות השבת עם הנגידים בירושלים • גל של שיחות התעניינות מכל רחבי העולם הגיע למעון האדמו"ר, מהגיסים האדמו"רים מסקווירא וסאטמר ועד ראש הממשלה • וגם, הברכה הנדירה שקיבל נתניהו מהרבי (חסידים)
התרגשות בחצר חסידות קופיטשיניץ: בשבת הקרובה יתקיים ברוב פאר והדר מעמד הכנסת ספרי תורה עתיקים לבית המדרש של האדמו"ר • ספר התורה של ה'בית אהרן' וספר התורה המחודש של האדמו"ר הזקן מסאדיגורה • לקראת המאורע שיגר האדמו"ר מכתב נרגש לחסידים: "להשפיע ולהריק עלינו שפעת ברכה" (חסידים)
המונים פקדו במהלך השבוע האחרון את העיירה לאנצוט שבפולין, כדי לשפוך שיח על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע, בעל ה'זרע קודש', לרגל יום ההילולא | הצלם ארי גרינבלאט מגיש גלריה מרהיבה מהתפילות, הרגעים המרגשים ומההכנסת האורחים שפעלה סביב השעון (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, ערך נכדו, הגה"צ רבי יצחק לאזער, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ביבניאל סעודת הילולא לזכרו | במהלך הסעודה נשא הגר"י את המשא מרכזי בו צלל לעומק משנתו של זקנו הגדול, בעל ה"זרע קודש" |בדבריו עמד על הדרך המיוחדת שהותיר אחריו בעל ההילולא, דרך המשלבת פיקחות תורנית נדירה עם עבודת השם בשמחה ובלב נשבר, מורשה שעוברת מדור לדור עד ימינו אלו (חסידים)
המוני תושבי חיפה התכנסו השבוע בהיכל ביהמ"ד נדבורנה בעיר, למעמד הכנה נשגב לקראת ל"ג בעומר, במהלך ההתכנסות זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | המשפיע הפיח חיות ורוממות בקרב השומעים | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)
ר' ישעיה'לה קרעסטירר בנה בסתר מתחת לביתו, מרתף רחב ידיים, ואסף לשם מאות בחורים. אותם הסתיר מצבא אוסטרו-הונגרי - באם היה נתפס, דינו היה מוות | ישראל שפירא בסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | פרק שני (היסטוריה)
השבוע התקיים מעמד רב רושם של התייסדות בית ההוראה לדיני ממונות שע"י קהל יטב לב דסאטמר | בפתח המעמד קבע האדמו"ר את המזוזות בפתח המבנה החדש, ולאחר מכן ערך שולחן לחיים בהשתתפות דייני בית ההוראה וחשובי ראשי הקהילה | בדבריו עמד האדמו"ר על חשיבות בירור הדין על פי התורה והודה לעוסקים במלאכת הקודש למען הציבור (חסידים)
התרגשות בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: לאחר שהבטיח האדמו"ר לפני כשנה לערוך מסע קודש עם בחורי הישיבות, השבוע נחשפו הפרטים המלאים על הנסיעה שיוצאת אל הפועל • מאות חסידים ותלמידים ילוו את הרבי למסע שיימשך שבוע ימים, כשבמרכזו: "שבת התאחדות" היסטורית באתרא קדישא מירון • כל הפרטים על המסע שצפוי להתקיים בחודש אלול (חסידים)
