דובר צה"ל מעדכן כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף תעודכן החל מהיום (ו'), 1 במאי 2026 בשעה 13:00 ועד יום שני, 4 במאי 2026 בשעה 20:00:

אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יעברו למדרג פעילות חלקית.

פעילות חינוכית - ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות - שטח פתוח עד 200 אנשים ובמבנה עד 600 אנשים.

שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות ללא שינוי.השרה מירי רגב אומרת היום בראיון ליוסי עבדו מהליכודיאדה באילת, במענה לשאלה על העיכוב במכירת הכרטיסים: "האישור הוא לא שלי, אלא של פיקוד העורף. אנחנו מאוד דרוכים לקראת ההילולא ומשרד התחבורה ערוך לכל הוראה של פיקוד העורף".

"כל שנה נוהרים למירון כמאתיים אלף איש. המציאות היא שהמצב בלבנון מאוד שברירי ורק אתמול נפלה רקטה במירון ללא התרעה. בירושלים יש 10 דקות התרעה אז אפשר לקיים שם אירועים המוניים".

רגב הוסיפה: "בינתיים אישרו מתווה של 1,500 איש אבל אלוף פיקוד העורף אמר שעד היום בשעה 19:00, לקראת כניסת השבת, הם יתנו החלטה סופית. אנחנו נממש כל החלטה של פיקוד העורף".