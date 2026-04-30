תאונה קטלנית ומחרידה ליד ירושלים: ילד בן 9 נהרג במקום

טרגדיה קשה התרחשה בשעות אחר הצהריים המאוחרות (חמישי) במושב יד השמונה שבמועצה האזורית מטה יהודה, ליד ירושלים, כאשר ילד כבן 9 קיפח את חייו בתאונת דרכים קטלנית.

הילד, שצעד כהולך רגל בתוך היישוב, נפגע מרכב פרטי בעוצמה רבה - פגיעה שהובילה לפציעה רב-מערכתית אנושה ולמותו הטראגי בתוך זמן קצר.

הדיווח הראשוני על התאונה התקבל במוקדי החירום של מד"א וארגוני ההצלה בשעה 17:38. למקום הוזנקו מידית צוותי רפואה רבים, ביניהם כוננים המתגוררים בסמוך ואמבולנסים. עם הגעת הצוותים הראשונים לזירה, הם נתקלו במראות קשים מאוד: הילד שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם סימני חבלה קשים מאוד בכל חלקי גופו ובפרט בראשו.

כוחות ההצלה, בהם מתנדבי "איחוד הצלה", "מד"א" ו"צוות הצלה", פתחו במאבק על חייו של הילד. תחת לחץ כבד ובתוך הזירה המורכבת, בוצעו בילד פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, בתקווה לייצב את מצבו ולהצליח לפנותו לבית החולים. למרות המאמצים העילאיים של הרופאים והחובשים בשטח, הפגיעות היו קטלניות מדי.

פראמדיק מד"א אברהם צנוירט וחובש מד"א חיים ליב וינר, שטיפלו בילד, שיחזרו את הרגעים הקשים: "ראינו ילד בן 9 שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה קשה בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו".

ד"ר נתן אונגר, רופא מתנדב באיחוד הצלה, מסר כי עוברי אורח סיפרו לצוותים שהילד נפגע מרכב מסחרי, וכי למרות כל הניסיונות בשטח, אופי הפציעות לא הותיר סיכוי.