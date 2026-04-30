הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר - צילום: באדיבות חדשות 12 | ערוץ הכנסת | ידידיה אפשטיין ומערכת חמ"ל | מתוך עמוד האינסטגרם של גל דבוש | קרדיט לעמוד האינסטגרם של הצלם אלי שדה | רשתות חברתיות

שלום לכם, אתם על 'החדשות הלא באמת חשובות של השבוע' – התוכנית שמביאה לכם את הסיפורים הכי פחות רלוונטיים. יוסי עבדו פותח את הפרק בסדרת ברכות "מי שברך" מטורפת לכל עם ישראל (ולעצמו), וצולל היישר לתוך מה שבאמת (לא) קרה השבוע:

הכותרות:

בנט מנצל: נפתלי בנט פותח נאום במילים "אני אנצל...". יוסי עבדו מאמין לו לגמרי: "הוא בהחלט ינצל אותנו, השאלה אם אנחנו נינצל ממנו". ומה היה לעז לומר על המוטו של בנט "המעז מנצח"? התגובה הקולנית בפנים.

הדרמה במשכן: טלי גוטליב לא מבינה מה גורם לבנט ולפיד להתאחד ("זה גדול עליי"), וביבי נתניהו מבהיר בשידור חי: "לא תנצחו אותי". שרה נתניהו, כמובן, מצטרפת לקביעה.

האגו של לפיד: מירב בן ארי טוענת שלפיד "שם את האגו בצד". יוסי תוהה: "זה די קשה לשים אגו כזה בצד, הוא הרי יותר גדול מהסקרים שלו...".

בן גביר והפיתות: השר לביטחון לאומי מגיע לתל אביב ומתקבל בעוגות ומתוקים. יוסי מברך "שהכל נהיה בדברו", אבל שואל את השאלה הקשה: "מה זה עוגה? איפה הפיתות? קצת חומוס, קבב... אני רעב!".

עונת החתונות והברכות: הרב שלום ארוש מברך מהרכב, ויוסי מוסיף שמות לרשימה. במקביל, "הראשון לשמשון" מפיץ ישועות, ושמשון הגיבור שוקל תביעה על התחזות.

טיפים לחתנים: נמאס לכם להוציא הון? קבלו טיפ לחתונה ב-1.5 שקלים ("אל תשחק אותה גנגסטר"). וגם: הפתרון המקורי לחתנים שפוחדים להיפצע מהכוס, והחתונה שבה החליטו שכיסאות זה הרבה יותר מעניין מזכוכיות.

שמחה אמיתית: אחרי שראינו כיסאות עפים, יוסי מראה איך נראית שמחה יהודית אמיתית עם ליפא שמלצר שמרקיד את הקהל.

לסיום: יוסי מזכיר לכולם שספירת העומר נמשכת (היום 29 יום!), ומאחל שבת רשב"י שמחה לכל עם ישראל.

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? שלחו הודעות וסרטונים ישירות ליוסי עבדו