כיכר השבת
פרק קורע

מכות בכביש, ליפא שמעלצר על הרצפה ותגובת ביבי לאיחוד הפוליטי | צפו

נפתלי בנט מבטיח "לנצל" והעז מגיבה בהתאם, יאיר לפיד מנסה לשים את האגו בצד, והשר בן גביר מקבל עוגה אבל מתעקש על פיתה | וגם: הטיפים המנצחים לחתונה בשקל וחצי והברכה המיוחדת של הרב ארוש | יוסי עבדו בפרק שבועי של 'החדשות הלא חשובות' על כל מה שבאמת (לא) רלוונטי • צפו (אולפן כיכר)

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר| צילום: צילום: באדיבות חדשות 12 | ערוץ הכנסת | ידידיה אפשטיין ומערכת חמ"ל | מתוך עמוד האינסטגרם של גל דבוש | קרדיט לעמוד האינסטגרם של הצלם אלי שדה | רשתות חברתיות

שלום לכם, אתם על 'החדשות הלא באמת חשובות של השבוע' – התוכנית שמביאה לכם את הסיפורים הכי פחות רלוונטיים. יוסי עבדו פותח את הפרק בסדרת ברכות "מי שברך" מטורפת לכל עם ישראל (ולעצמו), וצולל היישר לתוך מה שבאמת (לא) קרה השבוע:

הכותרות:

מנצל: נפתלי בנט פותח נאום במילים "אני אנצל...". יוסי עבדו מאמין לו לגמרי: "הוא בהחלט ינצל אותנו, השאלה אם אנחנו נינצל ממנו". ומה היה לעז לומר על המוטו של בנט "המעז מנצח"? התגובה הקולנית בפנים.

הדרמה במשכן: טלי גוטליב לא מבינה מה גורם לבנט ו להתאחד ("זה גדול עליי"), וביבי נתניהו מבהיר בשידור חי: "לא תנצחו אותי". שרה נתניהו, כמובן, מצטרפת לקביעה.

האגו של לפיד: מירב בן ארי טוענת שלפיד "שם את האגו בצד". יוסי תוהה: "זה די קשה לשים אגו כזה בצד, הוא הרי יותר גדול מהסקרים שלו...".

בן גביר והפיתות: השר לביטחון לאומי מגיע לתל אביב ומתקבל בעוגות ומתוקים. יוסי מברך "שהכל נהיה בדברו", אבל שואל את השאלה הקשה: "מה זה עוגה? איפה הפיתות? קצת חומוס, קבב... אני רעב!".

עונת החתונות והברכות: הרב שלום ארוש מברך מהרכב, ויוסי מוסיף שמות לרשימה. במקביל, "הראשון לשמשון" מפיץ ישועות, ושמשון הגיבור שוקל תביעה על התחזות.

טיפים לחתנים: נמאס לכם להוציא הון? קבלו טיפ לחתונה ב-1.5 שקלים ("אל תשחק אותה גנגסטר"). וגם: הפתרון המקורי לחתנים שפוחדים להיפצע מהכוס, והחתונה שבה החליטו שכיסאות זה הרבה יותר מעניין מזכוכיות.

שמחה אמיתית: אחרי שראינו כיסאות עפים, יוסי מראה איך נראית שמחה יהודית אמיתית עם ליפא שמלצר שמרקיד את הקהל.

לסיום: יוסי מזכיר לכולם שספירת העומר נמשכת (היום 29 יום!), ומאחל שבת רשב"י שמחה לכל עם ישראל.

מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? שלחו הודעות וסרטונים ישירות ליוסי עבדו

נפתלי בנטיאיר לפידטלי גוטליבכנסת ישראלעונת החתונותהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועיוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4
חחחחחח
ליפא שמלצר
3
אחלה יוסי מחכה לתוכנית הזו כל שבוע!!!
Mai
2
לא זה בכי התוכנית הזאת🤣
חנן
1
עלו ברמה מתכנית שעברה.
אליהו

