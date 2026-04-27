מביך: בנט ולפיד רק הכריזו על שם המפלגה "ביחד" - וכבר חטפו תביעה

הצמד החדש-ישן כבר מסתבך: מפלגת "ביחד נצליח", רשימה ערבית יהודית שיגרה היום מכתב התראה לבנט ולפיד בעקבות שימוש דומה בשם המפלגה | המפלגה דורשת לחדול משימוש בשם בתוך 24 שעות (פוליטי)

סך הכל יום אחד לאחר שהודיעו על הקמת מפלגה משותפת בשם "ביחד", ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, כבר מתחילים להסתבך. השניים קיבלו היום (שני) איום בתביעה ממפלגת "ביחד נצליח" – מפלגה ערבית-יהודית משותפת, בטענה ל"שימוש מטעה בשם מפלגה".

במכתב התראה שנשלח ע"י עורך הדין שי מרקוס, נטען כי השם שבחרו בנט ו דומה לשמה של המפלגה "ביחד נצליח" באופן שעלול להטעות את הציבור. לפי הפנייה, עצם השימוש בשם "ביחד", לצד פרסומים שהופצו במהירות ואף הופיעו בתוצאות חיפוש ממומנות, יוצר בלבול באשר לזהות המפלגה.

עוד נטען כי מדובר בהפרה של חוק המפלגות, האוסר שימוש בשם זהה או דומה לשם של מפלגה קיימת, אם יש בכך כדי להטעות. "אין ספק שהשם שבחרתם זהה, או לכל הפחות דומה כדי להטעות", נכתב, תוך הדגשה כי מפלגת "ביחד נצליח" היא מפלגה רשומה.

במכתב נדרשים ולפיד לחדול לאלתר מכל שימוש בשם "ביחד" כשם מפלגה, ולהודיע על כך בפומבי. בנוסף, הם התבקשו להשיב בתוך 24 שעות ממועד קבלת המכתב כי הפסיקו את השימוש בשם.

2
נבאוה של הרב יצחק כדורי ז'ל ו של הרבי מלובוויץ ז'ל : נתניהו ראש ממשלה אחרון לפני ביאת משיח בה".. חבל על הזמן שלכם !!!!!
אליזה
כןן?? איפה זה כתוב בדיוק?
????
1
הכל כל כך ברור...בנט חייב ללפיד טובה מהבחירות הקודמות ועכשיו לפיד הוא פרע את החוב..לדעתי בנט הוכרח לעשות את המהלך הזה שרק ירחיק אותו בעזרת השם מלהקים ממשלה!!!!ברדוגו תקן אותי אם אני טועה אם במקרה תתקל בתגובה זו
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

