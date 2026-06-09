עובדת הניקיון שהפסידה לשרה נתניהו מבקשת לבטל את פסק הדין

סילבי גנסיה, עובדת ניקיון לשעבר במעון ראש הממשלה, פנתה השבוע פעם נוספת לבית המשפט בבקשה דרמטית לבטל את פסק הדין שניתן נגדה בתביעת לשון הרע שהגישה רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו.

גנסיה טוענת כי נפלה קורבן למחדלים חמורים של עורך דינה הקודם, עו"ד אופיר שמשון, אשר ניתק עמה מגע לחלוטין ולא עדכן אותה על ההליכים הגורליים בעניינה.

הסכסוך המשפטי החל בשנת 2019, כאשר גנסיה תבעה 650 אלף שקלים מנתניהו, מהמדינה ומחברת כוח האדם בטענה להתעמרות קשה במעון, תביעה שנמחקה בהמשך בשל מחדלי ייצוג. בתגובה, הגישה נתניהו במאי 2020 תביעת דיבה בסך 200 אלף שקלים נגד גנסיה בגין ראיונות שהעניקה לתקשורת. גנסיה הציגה הקלטות מזמן אמת שבהן בכתה ותיעדה את היחס שקיבלה, וטענה כי נתניהו קיללה אותה, איימה לזרוק עליה מגהץ ודרשה ממנה "לנשק את רגליה". מנגד, נתניהו דחתה את הטענות מכול וכול, כינתה אותן "אוסף שקרים מרושעים" וטענה בעדותה כי עובדת הניקיון הייתה "שתולה" במעון.

ההליך הנוכחי הגיע לקו הסיום לאחר דיון הוכחות, אולם עו"ד שמשון התמהמה פעם אחר פעם בהגשת הסיכומים, גם לאחר שניתנו לו מספר הארכות. בעקבות כך, פסק השופט אילן רונן לטובת נתניהו על סמך סיכומיה בלבד. פסק הדין הראשון בוטל לאחר שהעורך דין טען כי שהה בשירות מילואים, אך משניתנה הזדמנות נוספת – הסיכומים שוב לא הוגשו. בחודש שעבר קיבל השופט את התביעה בשנית, חייב את גנסיה ב-100 אלף שקלים, ואף הטיל הוצאות אישיות בסך 20 אלף שקלים על עו"ד שמשון בשל התנהלותו.

כעת, באמצעות עו"ד שאול אידה המייצג אותה בהתנדבות, מנסה גנסיה להציל את הגנתה. בבקשה החדשה נטען כי עו"ד שמשון פשוט הפסיק להשיב לפניותיה, נעלם מבלי לספק הסברים ולא התפטר כראוי מהייצוג, ובכך מנע ממנה לדעת כי היא עומדת בפני הפסד טכני. עו"ד אידה מבקש מבית המשפט לבטל את פסק הדין השני ולאפשר לו להגיש את הסיכומים שכתב, על מנת שההכרעה בתיק תתקבל באופן צודק ולאחר שמיעת שני הצדדים.