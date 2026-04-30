תיעוד עוצמתי מעיירת לאנצוט שבפולין | המונים נהרו לקברו של הקדוש מרופשיץ
המונים פקדו במהלך השבוע האחרון את העיירה לאנצוט שבפולין, כדי לשפוך שיח על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע, בעל ה'זרע קודש', לרגל יום ההילולא | הצלם ארי גרינבלאט מגיש גלריה מרהיבה מהתפילות, הרגעים המרגשים ומההכנסת האורחים שפעלה סביב השעון (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, ערך נכדו, הגה"צ רבי יצחק לאזער, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ביבניאל סעודת הילולא לזכרו | במהלך הסעודה נשא הגר"י את המשא מרכזי בו צלל לעומק משנתו של זקנו הגדול, בעל ה"זרע קודש" |בדבריו עמד על הדרך המיוחדת שהותיר אחריו בעל ההילולא, דרך המשלבת פיקחות תורנית נדירה עם עבודת השם בשמחה ובלב נשבר, מורשה שעוברת מדור לדור עד ימינו אלו (חסידים)
המוני תושבי חיפה התכנסו השבוע בהיכל ביהמ"ד נדבורנה בעיר, למעמד הכנה נשגב לקראת ל"ג בעומר, במהלך ההתכנסות זכו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות מפי המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | המשפיע הפיח חיות ורוממות בקרב השומעים | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד (חסידים)
ר' ישעיה'לה קרעסטירר בנה בסתר מתחת לביתו, מרתף רחב ידיים, ואסף לשם מאות בחורים. אותם הסתיר מצבא אוסטרו-הונגרי - באם היה נתפס, דינו היה מוות | ישראל שפירא בסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | פרק שני (היסטוריה)
השבוע התקיים מעמד רב רושם של התייסדות בית ההוראה לדיני ממונות שע"י קהל יטב לב דסאטמר | בפתח המעמד קבע האדמו"ר את המזוזות בפתח המבנה החדש, ולאחר מכן ערך שולחן לחיים בהשתתפות דייני בית ההוראה וחשובי ראשי הקהילה | בדבריו עמד האדמו"ר על חשיבות בירור הדין על פי התורה והודה לעוסקים במלאכת הקודש למען הציבור (חסידים)
התרגשות בחצר הקודש ויז'ניץ מונסי: לאחר שהבטיח האדמו"ר לפני כשנה לערוך מסע קודש עם בחורי הישיבות, השבוע נחשפו הפרטים המלאים על הנסיעה שיוצאת אל הפועל • מאות חסידים ותלמידים ילוו את הרבי למסע שיימשך שבוע ימים, כשבמרכזו: "שבת התאחדות" היסטורית באתרא קדישא מירון • כל הפרטים על המסע שצפוי להתקיים בחודש אלול (חסידים)
בעקבות המצב הביטחוני והגבלות פיקוד העורף במירון: המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן יערוך את מעמד ההדלקה המרכזי ברחוב שפע חיים בירושלים • רבבות צפויים לנהור למעמד שיתקיים בליל ל"ג בעומר בליווי כלי זמר כמסורת מירון (חסידים)
סיפור מפעים: אב הכלה הגיע לרבי מסאטמר בערב שבת להתייעץ בשידוך שהיה בספק • בדיוק אז נערכה ברית מילה דחופה שחסר לה מניין • הבחור שנקרא מהרחוב להשלים את המניין - התברר כחתן המיועד | סיפור מרגש מבית האדמו"ר מסאטמר (חסידים)
לרגל הילולת הגה"צ בעל ה'ברכת משה' זצ"ל, ראש ישיבת סערט ויז'ניץ, ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השולחן הטהור בהיכל הטישים במרכז החסידות בחיפה | בנו האדמו"ר משאץ ויז'ניץ ערך סיום, והרה"ג ר' יעקב הגר נשא דברים במשנתו של זקינו בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
בטיסה פרטית המריא השבוע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, למסע תפילות בקברי צדיקים בפולין, לרגל הילולת הרה"ק מקומרנא והרה"ק מרופשיץ זי"ע | האדמו"ר פקד את ציוניהם הקדושים וכן את קברו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, שם העתיר בתחנונים לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד המיוחד מהמסע הרוחני וממעמדי התפילה המרגשים שנערכו על אדמת פולין (חסידים)
שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מטשארנאביל בת לחתנו האדמו"ר מראדושיץ בית שמש עם החתן נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים בן לבנו הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ ראש כולל חסדי דוד בי-ם חתן הגה"ח רבי יהושע קרויזר | השמחה נערכה בביהמ"ד ראדושיץ ברמה ד' בבית שמש (חסידים)
ישראל שפירא יצא לסדרה מחקרית מגובה בעדויות אובייקטיביות מוקדמות אודות דמות אגדית זו של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר | הליטאים שמסרבים להאמין בניסים עשויים לפתוח את הלסת ובגדול, וכמובן גם החסידים (היסטוריה)
במאמר שפרסם בבטאון החסידות, יצא מנהל הסמינר החב"די הוותיק נגד התופעה של דחיית גיל השידוכים בקרב בחורי ישיבות חב"ד | תוהה האם הנימוק של "לימוד תורה" אינו אלא אמתלא המעכבת את "היציאה לשליחות", וקורא להנהלות הישיבות לחזור להוראותיו המקוריות של הרבי מליובאוויטש המעודדות בניית משפחה מוקדם ככל הניתן (חסידים ואנ"ש)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטרופקוב זי"ע, ערך אחיינו, האדמו"ר מסטרופקוב סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | למחרת, ביום ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הק' במרומי 'הר המנוחות', שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר שוהה בימים אלו למנוחה במעונו בקריית 'יטב לב' בבלומינגבורג, שם הוקמה בשנים האחרונות קהילה משגשגת של חסידי סאטמר | במהלך הימים האחרונים יצא הרבי לסיור שטח נרחב בין שלל פרויקטי הבנייה והמתחמים החדשים הנבנים כעת ברחבי השכונה כולה | הרבי עקב מקרוב אחר קצב התקדמות הקמת מבני המגורים המיועדים למאות משפחות החסידים, וקיבל סקירות מפורטות מהיזמים ומהעוסקים במלאכה הפועלים ללא לאות להרחבת גבולות היישוב (חסידים)
קהל רב של חסידים ורבנים לצד אברכי הכוללים השתתפו אמש בעריכת השולחן של האדמו"ר מקאמארנא במרכז החסידות בבית שמש, לרגל הילולת זקנו ראש השושלת בעל ה'היכל הברכה' זי"ע | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר את המשא המרכזי במשנת בעל ההילולא (חסידים)
