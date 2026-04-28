חיזק את ידי העסקנים תנופת הבנייה בבלומינגבורג | הרבי מסאטמר סייר בפרויקטים החדשים האדמו"ר מסאטמר שוהה בימים אלו למנוחה במעונו בקריית 'יטב לב' בבלומינגבורג, שם הוקמה בשנים האחרונות קהילה משגשגת של חסידי סאטמר | במהלך הימים האחרונים יצא הרבי לסיור שטח נרחב בין שלל פרויקטי הבנייה והמתחמים החדשים הנבנים כעת ברחבי השכונה כולה | הרבי עקב מקרוב אחר קצב התקדמות הקמת מבני המגורים המיועדים למאות משפחות החסידים, וקיבל סקירות מפורטות מהיזמים ומהעוסקים במלאכה הפועלים ללא לאות להרחבת גבולות היישוב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:06