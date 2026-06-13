כיכר השבת
"מסכן את ביטחון ישראל"

לפיד תוקף בחריפות: "ההסכם עם איראן - כישלון מוחלט של נתניהו"

ראש האופוזיציה מבקר בחריפות את ההסכם המתגבש בין ארה"ב לאיראן • טוען: המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת והגרעין יכול להיבנות מחדש | "נתניהו הפך אותנו למדינת חסות" (פוליטי מדיני)

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יאיר לפיד באולפן 'כיכר השבת'

ראש האופוזיציה יאיר לפיד משגר הערב (מוצאי שבת) מתקפה חריפה נגד ראש הממשלה על רקע ההסכם המתגבש בין ל. טוען כי ההסכם מהווה "כישלון מוחלט" של נתניהו ומסכן את ביטחון המדינה.

"ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל", כתב לפיד ברשתות החברתיות. "המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין".

לפיד הוסיף והאשים את נתניהו בפגיעה בעצמאות ישראל: "זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הבטחון הלאומי שלה".

לפיד הבהיר כי לדעתו, ניסיונות ההסברה של הממשלה לא יצליחו להסתיר את הכישלון: "שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכשלון".

דבריו של לפיד מגיעים על רקע אזהרות חריפות של בכירים בישראל בנוגע להסכם. גורמים בכירים במערכת הביטחון טענו הערב כי "האיראנים קיבלו את כל מה שרצו" וכי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל.

כזכור, נשיא ארצות הברית הודיע הערב כי מחר צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן. על פי דיווחים בינלאומיים, משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי הטקס ייערך באיסלאמאבאד ויחתם מרחוק בצורה מקוונת, אך משרד החוץ בטהרן דחה את הדיווחים.

לפיד סיים את דבריו בהצהרה פוליטית ברורה: "לממשלה הבאה יהיה תפקיד היסטורי: לתקן את הנזק שנגרם מחוסר היכולת של נתניהו להפוך הישגים צבאיים להצלחות אסטרטגיות".

בנימין נתניהוארה"באיראןיאיר לפידדונלד טראמפ

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2
הסכם עם אירן לפיד מדבר שטויות ברצף
ר,ד
1
הפעם לפיד בצד הנכון, שההסכם של טראמפ עם אירן הוא מגרוע ומסוכן, זה לא חידוש של לפיד, גם גורמי הטחון, וגם נתניהו עצמו אומר שהזה הסכם גרוע, אבל מי שהביא אותנו עד כאן זה נתניהו, שהתפאר ונכנע ומתכופף פעם אחר פעם לטראמפ, ולא עצר מבעוד מועד, ונפחד ונבהל מהדיבורים התקיפים והמשפילים את נתניהו וממשלת ישראל, ה
יוסף

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