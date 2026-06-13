לפיד תוקף בחריפות: "ההסכם עם איראן - כישלון מוחלט של נתניהו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד משגר הערב (מוצאי שבת) מתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. לפיד טוען כי ההסכם מהווה "כישלון מוחלט" של נתניהו ומסכן את ביטחון המדינה.

"ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל", כתב לפיד ברשתות החברתיות. "המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין".

לפיד הוסיף והאשים את נתניהו בפגיעה בעצמאות ישראל: "זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הבטחון הלאומי שלה".

לפיד הבהיר כי לדעתו, ניסיונות ההסברה של הממשלה לא יצליחו להסתיר את הכישלון: "שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכשלון".

דבריו של לפיד מגיעים על רקע אזהרות חריפות של בכירים בישראל בנוגע להסכם. גורמים בכירים במערכת הביטחון טענו הערב כי "האיראנים קיבלו את כל מה שרצו" וכי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב כי מחר צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן. על פי דיווחים בינלאומיים, משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי הטקס ייערך באיסלאמאבאד ויחתם מרחוק בצורה מקוונת, אך משרד החוץ בטהרן דחה את הדיווחים.

לפיד סיים את דבריו בהצהרה פוליטית ברורה: "לממשלה הבאה יהיה תפקיד היסטורי: לתקן את הנזק שנגרם מחוסר היכולת של נתניהו להפוך הישגים צבאיים להצלחות אסטרטגיות".