צפו בתיעוד במרומי הר הזיתים | האדמו"ר מנדבורנה העתיר לישועת הכלל על ציון זקנו זצ"ל לרגל יומא דהילולא של זקנו האדמו"ר הרה"ק רבי איתמר מנדבורנה זצ"ל, פקד נכדו, האדמו"ר מנדבורנה, את ציונו הקדוש במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:13