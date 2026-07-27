יוצאים לטיול? הרב שפיגל מבקש ממכם לעשות משהו אחד קטן

תוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס לוקחת את הצופים למסע מרתק בין תחנות שונות בחברה, בכלכלה ובטכנולוגיה. במרכז הפרק עומד הראיון שנגנז עם כתב הטכנולוגיה אלחנן טוויג, לצד תובנות מחזקות מבית אבא, אזהרה חמורה למשקיעים פיננסיים וסיפור מקומם על אובדן המשילות בלב הארץ.

"תשובה מדהימה של אב שכול"

התוכנית נפתחה בדברים מרגשים ומרטיטי לב שהביא משה מנס מפי הרב שפיגל, האב ששכל את שני בניו בחוף נתניה. מנס שיתף בשאלה נוקבת וקשה שהפנה אליו, ובכשרון הרב שפיגל להשיב בתשובה מעוררת השראה ומלאת אמונה פשוטה.

כמו כן, הביא מנס פנייה אישית ונרגשת מהרב שפיגל לכל בחור ישיבה שיוצא לטיול בתקופת 'בין הזמנים': לשמור על החיים, לנהוג בזהירות ולהתרחק מסכנות מיותרות.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" - בקשתו האישית של הרב שפיגל מכל בחור שיוצא לחיק הטבע היא קריאה של חובה שכל אחד מאיתנו חייב לקחת איתו.

לזכרו של איש האמת: הרב אברהם איתיאל גורביץ זצ"ל

בהמשך לציון יום האזכרה של סבו, הרב אברהם איתיאל גורביץ זצ"ל (בנו של ר' משה גורביץ זצ"ל, מתלמידי הראי"ה קוק בישיבת מרכז הרב שערך את כתביו), גולל מנס קווים לדמותו המיוחדת: תלמיד מובהק של מרן הרב שך זצ"ל: איש אמת ללא חת, שסבל רדיפות קשות בחייו רק בשל דבקותו באמת שלו – עד כדי כך שהיו מי שהדפיסו עליו מודעות פטירה בחייו. בלי גינונים מיותרים: מנס נזכר כיצד כשהיה מושיט לו יד, הסב היה שואל בתימהון: "למה אתה נותן לי יד? מה העניין?" לעיתים היה מחזיר ולעיתים אמר בחיוך: "אני מאמין לך גם בלי זה". שיחות חולין לא היו אצלו, ותמיד דאג לומר וורט או דבר תורה.

סבא היה נוהג לומר מספר משה כי "המכנה המשותף בין פראק לאמבולנס הוא ששניהם נפתחים מאחור – ובשניהם יש חולה..." עבורו, בגדי הרבנות והפראק היו אך ורק בגדי עבודה, ללא שום חשיבות של כבוד או מעמד".

2. בועת הקריפטו וטעות ה-FOMO

מנס הציג משל נוקב המסביר בדיוק כיצד נופלים משקיעים קטנים בפח של יזמים ממולחים: איש עסקים מתוחכם הגיע לכפר נידח והציע לקנות חמורים ב-100 דולר ליחידה (כששווים בשוק היה 10 דולר בלבד). הכפריים התלהבו ומכרו. כעבור ימים אחדים חזר והציע 200 דולר, ואז 500 דולר, עד שהכפריים מכרו לו את כל החמורים שברשותם. בטרם עזב, הודיע איש העסקים: "בשבוע הבא אשתקע בעיר, וכשאחזור אקנה מכם כל חמור ב-1,000 דולר!".

ברגע שנעלם, ניגש עוזרו לכפריים בסתר והציע: "אמכור לכם בחשאי את כל החמורים במתחם ב-700 דולר בלבד, ותוכלו למכור אותם לבוס שלי בשבוע הבא ב-1,000 דולר".

הכפריים, שנסחפו בגל של חמדת ממון ופחד להחמיץ את העסקה (FOMO), שברו תוכניות חיסכון, לקחו הלוואות וקנו את החמורים בחזרה ב-700 דולר. למחרת בבוקר, איש העסקים ועוזרו נעלמו עם כל הכסף – והכפריים נותרו בחובות כבדים עם חמורים ששווים פרוטות.

מנס שיתף כי בימים האחרונים הגיע אליו אדם שהפסיד מאות אלפי דולרים בהשקעה בשוק הקריפטו, והדגיש שתי נקודות ברזל FOMO הוא היועץ הפיננסי הגרוע ביותר: כשאתם קונים מטבע רק בגלל ש"כולם מרוויחים" והמחיר עולה במהירות, אתם נכנסים בשיא הבועה – בדיוק כשהיזמים מחפשים את ה"פראיירים" שיקנו מהם במחיר מופרז. שווי אמיתי מול אשליה: אם למטבע קריפטו אין טכנולוגיה, שימוש אמיתי או ערך פנימי – המחיר שלו יתפוגג. בלי מחקר מעמיק (DYOR - Do Your Own Research) – אתם לא משקיעים, אתם פשוט מהמרים.

4. ניטור המוני, המצלמות בסין והזליגה לישראל:

בחלק הטכנולוגי של התוכנית התארח אלחנן טוויג – דאטה אנליסט, חוקר חקלאי ואיש טכנולוגיה – לשיחה מעוררת מחשבה על הניטור ההמוני שהופך לחלק בלתי נפרד מחיינו.

הדירוג החברתי בסין: קנס ב-SMS ושיימינג ברחוב

טוויג הסביר את המונח המקצועי Social Credit System (מערכת הדירוג החברתי) שהחלה בסין הקומוניסטית ככלי שליטה אבסולוטי של המדינה באזרחים:

קנס מיידי: אזרח שחוצה כביש שלא במעבר חצייה או באור אדום, מקבל בו ברגע קנס של 3 דולר ישירות לטלפון הנייד.סנקציות אכזריות: אם הקנס לא משולם, המערכת חוסמת את האזרח מהלוואות מדינה, מרכישת כרטיסי טיסה ומרכבות מהירות. שיימינג ציבורי: תמונתו ושמו של העבריין מופצים על גבי מסכי ענק ברחובות ובאינטרנט.

הזליגה למערב: מארה"ב ועד מערכת 'עין הנץ' בישראל

לדברי טוויג, המגמה הזו אינה מוגבלת רק למדינות טוטליטריות. בארה"ב (Flock Safety): חברה פרטית התקינה מאות אלפי מצלמות המנטרות לוחיות רישוי, צבעי רכב, מכות פח ומדבקות. המערכת מסייעת למשטרה לפענח כ-700,000 אירועי פשיעה בשנה (כ-10% מהפשיעה המדווחת בארה"ב). בישראל ('עין הנץ'): המערכת המשטרתית, שהוקמה במקור לסיכול פשיעה לאומנית וביטחונית, "זלגה" עם השנים. כיום נעשה בה שימוש גם בחקירות צווארון לבן ובעבירות העלמת מס, תוך מעקב אחר מסלולי נסיעה ופגישות של אזרחים.

השאלה הפילוסופית: ביטחון מול אובדן פרטיות

במהלך השיחה העלה מנס את הטענה: "אדם שלא עשה משהו רע, ממה הוא צריך לחשוש?". טוויג השיב בניתוח היסטורי ופילוסופי על יחסי הכוחות בין האזרח למדינה על כל המשתמע מכך.

רץ ברשת: המבזק הויראלי

לסיום, הובאו בתוכנית הקטעים הכי חמים שחרכו את הרשת בימים האחרונים:

טומהוקים בשמיים: תיעוד מטורף מלב ים של טילי טומהוק אמריקאיים שטסים מעל ראשי האזרחים בדרכם ליעדים באיראן. תעופה מוזרה: המטוס הכי הזוי ומשונה שנראה אי פעם בשחקים. הצלה ימית: ספינת אמבולנס מיוחדת בפעולה. סכנה באוויר: רגעי אימה של איבוד שליטה מוחלט על מסוק באוויר.