העימות בים

המתיחות בין סין לפיליפינים שוב מתפרצת. עימות חריג שהתרחש באזור שונית תומאס השנייה (אזור ימי קטן בים סין הדרומי, הנמצא בתוך איי ספרטלי השנויים במחלוקת) הוביל לחילופי האשמות קשים בין שתי המדינות, לאחר שאנשי שתי המדינות הגיעו לעימות פיזי בלב המים השנויים במחלוקת.

האירוע החל כאשר כלי שיט של משמר החופים הסיני התקרבו לספינה הפיליפינית BRP Sierra Madre, ספינת מלחמה ישנה שהפכה למוצב צבאי של הפיליפינים באזור. לפי הצבא הפיליפיני, סירה סינית התקרבה לעמדתם וביצעה תמרונים מסוכנים סמוך לספינות הפיליפיניות. במהלך המפגש התפתח עימות בין אנשי הצדדים. הפיליפינים טענו כי אנשי משמר החופים הסיני תקפו אחד מחייליהם באמצעות אלת עץ, פצעו אותו בראשו וגרמו נזק לסירה פיליפינית.

עימות ימי מסוכן בין סין לפיליפינים

בסרטונים שפורסמו מהרגעים הדרמטיים נראו כלי שיט קטנים של שתי המדינות כשהם מתקרבים זה לזה, כאשר הצדדים משתמשים, לפי טענות הדדיות, במשוטים ובמקלות במהלך העימות.

סין הציגה תמונה שונה לחלוטין וטענה כי הפיליפינים הם שהחלו את האירוע. לפי משמר החופים הסיני, שתי סירות גומי שנשלחו מהספינה BRP Sierra Madre התנגשו בסירת סיור סינית, ואנשי הצוות הפיליפינים ביצעו "תקיפה זדונית" נגד אנשי אכיפת החוק הסינים.

עימות ימי מסוכן בין סין לפיליפינים - צילום: רשתות חברתיות עימות ימי מסוכן בין סין לפיליפינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

בעקבות האירוע החריף זימן משרד החוץ הסיני את שגריר הפיליפינים בבייג'ינג, והאשים את מנילה ב"עיוות העובדות" ובהפצת טענות שקריות נגד סין.

"הצד הפיליפיני הוא שיזם את התקרית", טען משרד החוץ הסיני, והוסיף כי הפעולות שבוצעו מצד הפיליפינים היו "חמורות באופיין".

עימות ימי מסוכן בין סין לפיליפינים - צילום: רשתות חברתיות עימות ימי מסוכן בין סין לפיליפינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:43

במקביל, משמר החופים הסיני מסר כי הוא אפשר העברת החייל הפיליפיני שנפצע דרך סירות קטנות, "מתוך שיקולים הומניטריים", אך הדגיש כי סין תמשיך לבצע "פעולות להגנה על זכויותיה ואכיפת החוק" באזור.

הצבא הפיליפיני דחה את הגרסה הסינית ואמר כי אנשיו לא יזמו כל עימות. במנילה טענו כי החיילים פעלו באיפוק וניסו למנוע הסלמה.

האזור שבו התרחש העימות הוא מוקד למחלוקת ארוכת שנים. סין טוענת לריבונות על חלקים נרחבים מים סין הדרומי, בעוד הפיליפינים טוענים כי מדובר באזור הנמצא תחת זכויותיהם בהתאם לחוק הבינלאומי.

איש חיל הים הפיליפיני נפצע לאחר שאנשי משמר החופים הסיני לכאורה הכו אותו באלה מעץ במהלך עימות

בלב הסכסוך עומדת הספינה הפיליפינית BRP Sierra Madre, שהועלתה על שרטון בשנת 1999 ומשמשת עד היום כמאחז צבאי קטן. בייג'ינג דורשת ממנילה לפנות אותה, אך הפיליפינים מסרבים וממשיכים לתחזק את הנוכחות במקום.

העימות האחרון מצטרף לשורה של חיכוכים בין שתי המדינות בשנים האחרונות, ומעורר מחדש את החשש כי תקרית מקומית בים סין הדרומי עלולה להפוך למשבר רחב יותר בין מעצמה עולמית לבין בעלת ברית של ארצות הברית.