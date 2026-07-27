כחודש לאחר חשיפת “כיכר השבת” על הכוונה להעביר את ניהול הישיבה הקטנה “כנסת חזקיהו” ברכסים לאחריותו של הרב רפאל מנת, מתברר כי מאחורי הקלעים מתנהל מאבק בין הנהלת הישיבה הגדולה להנהלת הישיבה הקטנה.

ל”כיכר השבת” נודע כי הנהלת הישיבה הגדולה פתחה בהליך דין תורה נגד הנהלת הישיבה הקטנה, במטרה למנוע את השלמת המהלך. ההליך צפוי להתברר בבית דינו של הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר, רבה של הקהילה החרדית בחיפה.

גורמים המעורים בפרטים מדגישים כי לא מדובר במכירת הישיבה, אלא במהלך שנועד להעביר את האחריות הניהולית, על רקע הקשיים הכלכליים של הישיבה הקטנה

לדבריהם, המהלך עדיין אינו צפוי לצאת אל הפועל באופן מיידי. השלמתו תלויה בין היתר בהשלמת הליך ההקצאה של המבנה החדש שבו אמורה הישיבה לפעול, ולכן פתיחת זמן אלול הקרוב אינה צפויה להיות מושפעת מההתפתחויות.

אחד מרבני הישיבה אמר ל”כיכר השבת”: “אין כאן מכירה של הישיבה. לכל היותר יש ויכוח על השימוש בשם ׳כנסת חזקיהו׳. מדובר במהלך ניהולי שנועד להציל את הישיבה ולאפשר את המשך קיומה״.