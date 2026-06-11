אלפי חסידי סאטמר, ובראשם דייני ורבני הקהילה בוויליאמסבורג, התכנסו השבוע באולמי 'עדן פאלאס' בווילאמסבורג למעמד האדיר 'שמירה לדורות' – כינוס חירום שנערך בראשות האדמו"ר מסאטמר, והוקדש לביצור חומות הדת, הצניעות והקדושה בקרב בתי החסידים.

עם כניסתו של האדמו"ר למעמד, נשמע משאו חוצב להבות האש של בנו הגדול, הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר וויליאמסבורג, אשר החל בדבריו עוד קודם הגעת האדמו"ר. האב"ד נשא דרשה חריפה ותקיפה בענייני צניעות, והרחיב בדבריו על חומרת כיסוי הראש ופאות הנשים בדורנו, הבעיות והמכשולות הטמונים בפאות המודרניות, סכנות הטכנולוגיה, ועוד מספר עניינים הנדרשים לתיקון מיידי וגדרות ברורים.

"אצלנו הצניעות היא חוק בל יעבור"

בהמשך פתח האדמו"ר במשא חוצב להבות אש: את דברות קודשו פתח בפסוק "וְהָיָה בַּאֲכָלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תָּרִימוּ תְרוּמָה לַה'". האדמו"ר פירש על פי המדרש כי "לחם" רומז לאישה, וכי רש"י מפרש "תרומה" לשון הפרשה. מכאן הדגיש האדמו"ר כי בעת שבונים בית בישראל, על האדם לעשות הפרשה ברורה ולהפריש את עצמו ואת ביתו מרוחות הזמן ומענייני העולם הזה.

בדבריו הביע האדמו"ר ביקורת נוקבת על המתרחש ברחובות: "אנו חיים בוויליאמסבורג לצד חוגים וקהילות שונות המקפידים על חומרות ומנהגים שונים, אך בענייני צניעות אינם מקפידים כלל. אבותינו ורבותינו הקדושים זי"ע הקפידו קלה כבחמורה על ענייני קדושה וצניעות, וזה היה אצלם מהדברים החמורים ביותר עליהם עוררו בזמנים הקדושים ביותר. חלילה למי מאיתנו להקל ראש בעניינים אלו! יש לנו מסורה ברורה כיצד להתנהג, כיצד להתלבש וכיצד לחנך את ילדינו, ואין לשנות זאת לפי רוח הזמן והאופנה".

במהלך המשא סיפר האדמו"ר מעשה מהרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, אשר נשאל בזמנו על ידי אחד מגדולי ישראל בנוגע למקור הלכתי לעניין מסוים, ותהה "היכן הדבר כתוב?". השיב לו הצאנזער רב ברוח קודשו: "זה כתוב בי, ואני הוא התורה!".

האדמו"ר הרים את קולו בבכי ועורר את הקהל: "הדברים הללו כתובים ומיוסדים במשנתו של דודנו ה"ויואל משה" זי"ע – והוא הוא התורה! וחלילה למישהו לבוא ולהקל ראש בטענות ומבוכות של 'היכן הדבר כתוב'."

האדמו"ר פירט בדם ליבו ובכאב רב את המצב המדאיג ברחובות, שבהם ניכר ההבדל הלבושי בין הדורות: "הפער בלבוש בין הסבתא לבין הילדים והנכדים הוא נורא ואיום! ישנה ירידת הדורות מבהילה. עלינו לנהוג בבחינת 'תרימו תרומה' – לשון התרוממות. יהודי חסידי צריך להתנהג מתוך רוממות, לא להיגרר אחרי השכנים והחברים, אלא לעמוד בגאון ובשטח עם המסורת השמורה לנו".

בדבריו הצביע האדמו"ר על שורש הבעיה, המגיעה לדבריו משליחת בחורים ללמוד מחוץ לחסידות: "חלק גדול מהרפיון מגיע מכך ששולחים בחורים ללמוד בישיבות זרות, שם הם נחשפים להשקפות זרות ומתקררים בענייני חסידות ויראת שמיים, ולימים אין להם כל מניעה מכך שנשותיהם יקלו ראש בענייני הלבוש והצניעות".

בהמשך דבריו, גיבה האדמו"ר את דברי בנו אב"ד החסידות, וציין כי הדרשה שנשא היא בבחינת "דברים היוצאים מן הלב" אשר ללא ספק ייכנסו אל הלב ואל המוח. האדמו"ר פנה לכל אחד מן הנוכחים ואמר: "הדברים מכוונים כלפיך באופן אישי. כל יחיד ויחיד צריך לוודא שבתוך ביתו, אצל ילדיו ונכדיו, מתנהגים כראוי ומציבים גדרים וסייגים ככל הניתן".

בסיום משאו, שיבח האדמו"ר בהתרגשות רבה את תלמידות מוסדות "בית רחל" של החסידות, אשר בשבועות האחרונים קיבלו על עצמן לגזוז את שערות ראשן הארוכות, וחיזק את ידן על הצעד האמיץ למען קדושת הבית.

האדמו"ר חתם את המעמד בברכה חמה לכלל החסידים שיזכו להצליח ולקיים את התקנות המקודשות, וסיים בפסוק: "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובמהרה בימינו נגאל, אמן".