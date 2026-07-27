הקרב הפנימי בליכוד מגיע לשיאו: בשעה 11:00 הבוקר (שני) נפתחה ההצבעה בוועידת הליכוד, שבמסגרתה צפויים כ־4,000 חברי מרכז המפלגה להכריע בשלוש הצעות שמקדם יו"ר הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשן הרחבת מספר השריונים שברשותו ברשימת הליכוד לכנסת.
ההצבעה תימשך עד השעה 20:00, ולאחריה צפויות להתפרסם התוצאות.
על מה מצביעים? הקרב על שמונת השריונים
במוקד ההצבעה והסערה עומדת בקשתו של נתניהו להגדיל את מספר השריונים שיאשר לו מרכז הליכוד לקראת הבחירות הקרובות. בבחירות הקודמות אישר המרכז לנתניהו לשריין חמישה מועמדים במקומות עד מספר 40 ברשימה, ואילו הפעם הוא מבקש לאשר לו שמונה שריונים במקומות 2 עד 29 ברשימה לכנסת הבאה.
לצד זאת, חברי המרכז מצביעים גם על הצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד, וכן על תיקון נוסף לחוקת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה־26.
לחץ מלשכת ראש הממשלה
לקראת פתיחת ההצבעה הפעילה לשכת ראש הממשלה מאמץ לגייס תמיכה בהצעות.
על פי הפרסום של דפנה ליאל, שרים וחברי כנסת פרסמו ביממה האחרונה סרטוני תמיכה הקוראים לחברי המרכז להצביע בעד שלוש הצעותיו של נתניהו, זאת לאחר לחץ שהופעל מצד לשכת ראש הממשלה, למרות שלחלקם אין אינטרס אישי בהגדלת מספר השריונים, שעלולה לדחוק אותם לאחור ברשימה.
בין הבכירים שפרסמו סרטונים: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השרים ישראל כ"ץ, אלי כהן, מירי רגב, מיקי זוהר, יואב קיש, חיים כץ, שלמה קרעי, ניר ברקת, יו"ר הקואליציה אופיר כץ ועוד.
גם ראש הממשלה נתניהו עצמו פרסם קריאה לחברי המרכז לתמוך בכל שלוש ההצעות.
מוקדם יותר פרסם מיכאל שמש כי יועצו של נתניהו, נבו כץ, יצר קשר עם חברי כנסת מהליכוד וביקש מהם לצלם סרטוני תמיכה לקראת ההצבעה.
מנגד, גם במחנה המתנגדים גויסו הכוחות. ח"כ דוד ביטן, יו"ר "הליכוד העולמי", הפיץ מסר לחברי ועידת הליכוד שבו קרא להתנגד להצעות, תחת הכותרת: "מצילים את ראש הממשלה והליכוד מחיים כץ", כחלק מהמאבק סביב הרחבת סמכויות השריונים של נתניהו.
חברי המרכז החדשים, הצבעה ראשונה
ההצבעה מתקיימת על ידי כ־4,000 חברי מרכז הליכוד, שנבחרו בבחירות הפנימיות שנערכו בסוף שנת 2025 - לראשונה מאז שנת 2012.
מתוך חברי המרכז, כאלף ממשיכים לכהן מכוח כהונתם הקודמת, בעוד שכ־3,000 נבחרו לראשונה לפני כחצי שנה, כך שמדובר בהצבעה המשמעותית הראשונה שלהם כחברי מרכז.
בין חברי המרכז יש גם ייצוג משמעותי לציבור החרדי. לצד חברי מרכז ליכוד חרדים מבני ברק, ירושלים, ביתר עילית ואלעד, ישנם ריכוזים בולטים של חברי מרכז חרדים גם בפתח-תקווה, לוד, רחובות, נתניה, חיפה וערים נוספות.
יותר מ־70 מועמדים כבר הגישו מועמדות
במקביל להצבעה בוועידה, נמשך גם הליך הגשת המועמדות לפריימריז בליכוד. עד כה הגישו את מועמדותם יותר מ־70 מועמדים, ובהם רוב שרי הממשלה וחברי הכנסת המכהנים.
הגשת המועמדויות תינעל מחר יום שלישי בשעה 17:00, ובהמשך צפויה המפלגה לפרסם את רשימת המתמודדים הסופית לקראת הפריימריז.
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