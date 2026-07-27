הקרב הפנימי בליכוד מגיע לשיאו: בשעה 11:00 הבוקר (שני) נפתחה ההצבעה בוועידת הליכוד, שבמסגרתה צפויים כ־4,000 חברי מרכז המפלגה להכריע בשלוש הצעות שמקדם יו"ר הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשן הרחבת מספר השריונים שברשותו ברשימת הליכוד לכנסת.

ההצבעה תימשך עד השעה 20:00, ולאחריה צפויות להתפרסם התוצאות.

על מה מצביעים? הקרב על שמונת השריונים

במוקד ההצבעה והסערה עומדת בקשתו של נתניהו להגדיל את מספר השריונים שיאשר לו מרכז הליכוד לקראת הבחירות הקרובות. בבחירות הקודמות אישר המרכז לנתניהו לשריין חמישה מועמדים במקומות עד מספר 40 ברשימה, ואילו הפעם הוא מבקש לאשר לו שמונה שריונים במקומות 2 עד 29 ברשימה לכנסת הבאה.

לצד זאת, חברי המרכז מצביעים גם על הצעה שתאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות הליכוד, וכן על תיקון נוסף לחוקת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה־26.